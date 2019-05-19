الامارات | تتوج الإماراتي أحمد مجان بالجائزة الدولية الأولى لتحدي المخترعين الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تتوج الإماراتي أحمد مجان بالجائزة الدولية الأولى لتحدي المخترعين الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج حاكم محافظة ياش الرومانية ميخائيل آورل، المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان بالجائزة الدولية الأولى لتحدي المخترعين الأوروبي الـ 11 في حفل أقيم اليوم بقاعة الأمراء بقصر الثقافة في ياش على هامش المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار بحضور 35 وفدا دوليا ورئيس تحدي المخترعين الأوربي البروفيسور بيتر فيزورانو وعدد من مدراء الجامعات.

وأشاد حاكم ياش بمشاركة دولة الإمارات وابتكارات وإبداعات المخترع الإماراتي أحمد مجان ضمن تحدي المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار كضيف شرف.

كما أشاد بشهر الابتكار الإماراتي السنوي، داعيا إلى تعميم المبادرة عالميا مثمنا الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعم وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للمبتكرين ورعايته للكثير من المبادرات والمراكز والجوائز الداعمة للاختراع .

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وتلقى أحمد مجان خلال الحفل تكريما من رئيسة المجلس المصري للابتكار والابداع الدكتورة جيهان فرحات ومن رئيس جمعية المخترعين في ياش الروماني البروفيسور الكساندروف ومن جامعة بوخارست التقنية ومن المعهد الدولي ببخارست ومن رئيس جمعية المخترعين البرتغالين عضو الاتحاد الدولي للمخترعين البرتغالي المهندس فراندو لوباس ومن منتدى المخترعين العراقين.

واستعرض مجان في منصته في الحدث الأوروبي خمسة اختراعات نالت جميعها جوائز ذهبية عالمية وهي السرج الذكي للخيول والخوذة الذكية لقادة الدراجات الصحراوية والكرسي الذكي للدراجات الهوائية واختراعي تتبع الصقور والسلق " كلاب الصيد ".

وكانت منظمة المخترعين الأوربيين قد وجهت الدعوة للمخترع الاماراتي أحمد عبدالله مجان ليكون ضيف شرف النسخة الجديدة الحادية عشرة لتحدي المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار 2019 في مدينة إياسي الرومانية بمشاركة باحثين ومخترعين من أكثر من 35 دولة وهو أكبر حدث إبداعي في جنوب شرق أوروبا.