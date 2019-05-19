الامارات | محمد بن زايد يصدر قرارين بتعيين مديرين عامين لبلدية الظفرة و"أبوظبي لإدارة النفايات"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قرارين بتعيين مديرين عامين لبلدية الظفرة و"أبوظبي لإدارة النفايات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتعيين محمد علي عبدان الشدي المنصوري مديرا عاما لبلدية منطقة الظفرة. كما أصدر سموه قرارا بتعيين الدكتور سالم خلفان سالم عبدالله الكعبي مديراً عاماً لمركز أبوظبي لإدارة النفايات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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