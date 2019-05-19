"سنتربوينت"، وجهة الأزياء في مجموعة "لاندمارك" تطلق خططاً توسعية جديدة

أعلنت "سنتربوينت"، أكبر متاجر الأزياء التابعة لمجموعة "لاندمارك"، عن خططها لافتتاح 18 متجراً جديداً في عدة مواقع في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول شهر يونيو من عام 2020، لترفع بذلك عدد متاجرها في المنطقة إلى أكثر من 160 متجر. وتضم خطط التوسع المتجر الذي تم افتتاحه مؤخراً في "مسقط مول"، وافتتاح أول متاجر "سنتر بوينت" في "الواحة مول" في الشارقة، ومن ثم أحدث المتاجر في الأحساء مول في الدمام.

وفي الوقت الحالي، تشغّل "سنتربوينت" 144 متجراً في 7 بلدان، ويتوقع لخطة التوسع أن تفضي إلى رفع مساحة التجزئة في "سنتربوينت" إلى 6.7 مليون قدم مربع، لتصبح بذلك من أكبر وجهات الأزياء في المنطقة.

ويأتي نمو "سنتربوينت" وتوسيع نطاقها في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز استثماراتها في الحضور الإقليمي للعلامة عبر طرح المنهجيات والتقنيات الجديدة في قطاع التجزئة بالمنطقة. وتحتضن "سنتربوينت" أربعة من أشهر مفاهيم التجزئة التابعة لمجموعة "لاندمارك" وهي: "محل الأطفال" و"سبلاش" و"لايف ستايل" و"شو مارت"، وتشهد نمواً متسارعاً كوجهة رائدة للتسوق العائلي تقدم للعملاء تجربة تسوق توفر القيّمة التي يبحثون عنها.

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وبهدف تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين والارتقاء بالتجربة الإجمالية للعملاء في المتاجر، سيتضمن مفهوم "متجر المستقبل" الذي جرى تصميمه حديثاً خدمات وعروض توفر للعملاء تجربة سلسة ومتعددة القنوات. وسيشمل تصاميم معززة للمتاجر باستخدام تقنيات حديثة لتجربة تسوق تفاعلية مميزة.

وبهذه المناسبة، قال سايمون سميث، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سنتربوينت": "تأتي تلبية متطلبات العملاء وتوقعاتهم في صميم عملنا، لاسيّما أن قطاع التجزئة شهد في غضون الأعوام القليلة الماضية نقلة نوعية في ظل التقدم التقني الهائل الذي أثر على طريقة تسوق العملاء. ومن هذا المنطلق، تؤكد علامة ’سنتربوينت‘ على التزامها المتواصل بخدمة العملاء بالشكل الأمثل في خضم مناخ قطاع التجزئة المتغير، بالاستفادة من هذه التقنيات الحديثة".

وأضاف سميث: "نبحث باستمرار عن سبل مبتكرة لتلبية تطلعات الجيل الجديد من المتسوقين الذي يتقنون استخدام أحدث التقنيات والقنوات الرقمية ويبحثون عن خيارات مبتكرة أثناء التسوق. وهنا يأتي دور مفهومنا الجديد ’متجر المستقبل‘ الذي يجمع بين مزايا التسوق الإلكتروني والتسوق داخل المتجر ليوفر للمستهلكين تجربة تسوق سلسة ومريحة. ويمثل المفهوم الجديد دليلاً على الالتزام الذي تأخذه المجموعة على عاتقها بتوفير قنوات متعددة وتقديم خدماتها لملايين العملاء في المنطقة سواء عبر الإنترنت أو المتاجر التقليدية".