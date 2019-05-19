دورة ند الشبا تستضيف ملتقى "بصمة رياضي"

تشهد دورة ند الشبا الرياضية في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين 20 مايو 2019 بمجمع ند الشبا الرياضي تنظيم ملتقى حواري بعنوان "بصمة رياضي" على هامش فعاليات الدورة التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنويا تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

ويقام الملتقى ضمن فعاليات الدورة الأولى من جائزة "البصمة الرياضية" التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار "قدرات بلا حدود".

ويشارك في الملتقى نخبة من الرياضيين من الإماراتيين والمقيمين في الدولة من أصحاب الإنجازات الرياضية والتجارب الملهمة.

ويستعرض الرياضيين خلال الملتقى خلاصة تجاربهم المتميزة وأبرز المواقف والمحطات الإنسانية التي مروا بها وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الرياضية، كما يتحدثون عن طموحاتهم المستقبلية سواء على مستوى المجال الرياضي أو على مستوى العمل الإنساني.

وقالت فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي عضو اللجنة التنفيذية بدورة ند الشبا الرياضية: "بعد النجاح الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية التي انطلقت كنموذج رائد بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي في كيفية توفير منصات رياضية مبدعة تترجم الدور المجتمعي للرياضة، وبعد توجيه سموه بإطلاق جائزة البصمة الرياضية لتكريم أفضل الممارسات الإنسانية والمجتمعية المطبقة في القطاع الرياضي، يجتمع اليوم في ملتقى (بصمة رياضي) نخبة من الرياضيين من أصحاب الإنجازات الرياضية والتجارب الملهمة والمتميزة ليستعرضوا خلاصة تجاربهم وأهم التحديات التي مروا بها".

وأضافت فوزية فريدون: "يأتي الهدف من تنظيم ملتقى (بصمة رياضي) إلى توجيه رسالة من خلال المنصات الإعلامية لتحفيز الرياضيين إلى الانضمام لقافلة العمل المجتمعية الرياضي، والاستلهام من المبادرات الرياضية في تفعيل الدور المجتمعي للرياضة، وتحفيز الأبطال وأصحاب الإنجازات الرياضية من الأبطال ليكونوا نموذجًا يحتذى به في المجتمع، وتعزيز ثقافة العامل الإنساني في القطاع الرياضي من خلال عرض دراسات عن أفضل التجارب المحلية والعالمية في مجال العمل الإنساني من قبل الأبطال الرياضيين".

وسيتم تكريم الفائز في النسخة الأولى من الجائزة أثناء دورة ند الشبا الرياضية، كما سيتم تكريمه أيضاً في حفل جائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني" يوم 22 مايو الجاري، إلى جانب الفائزين في مختلف فئات الدورة السابعة لهذه الجائزة الإنسانية الوطنية الرائدة.

الدراجات الهوائية:

سعيد بن حمدان تابع السباق

اسدال الستار على "الدراجات الهوائية" في "دورة ند الشبا الرياضية"

أسدل الستار على منافسات سباق الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا الرياضية، حيث أقيمت مساء أمس الاول السبت، سباقات الهواة للسيدات المفتوحة والمواطنين والمواطنات، وذلك بمشاركة نحو 400 دراج ودراجة، ليرتفع العدد الإجمالي للمشاركين في السباقات التي أقيمت على مدار يومين إلى 1050 من مختلف الجنسيات.

وحضر السباق، الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، الذي تابع المتسابقين لمعظم مسافة السباق الممتد لنحو 77 كلم ضمن شوارع ند الشبا، كما استمع إلى شرح عن السباق والمشاركين فيه ومساراته من حسن المزروعي، مدير الدورة.

وأحرز منصوري البلوشي من شرطة دبي المركز الأول في فئة المواطنين، بعدما حقق زمناً وقدره 1,49,09.430 ساعة، وبالمركز الثاني حارب البلوشي بزمن 1,49,09.827 ساعة، وبالمركز الثالث أحمد آل علي بزمن 1,49,12.889 ساعة.

ونالت سماح خالد من شرطة دبي المركز الأول في فئة السيدات المفتوحة، بعدما قطعت المسافة بزمن بلغ 2,07,15.791 ساعة، وبالمركز الثاني هيلي فان إيخت بزمن 2,07,16.519 ساعة، وبالمركز الثالث صفية الصايغ بزمن 2,07,16.612 ساعة.

وفي فئة المواطنات، حققت فرح المري المركز الأول بزمن 2,26,25 ساعة، وبالمركز الثاني مهيناز الكمالي بزمن 2,26,29 ساعة، وبالمركز الثالث علياء المهيري بزمن 2,26,30 ساعة.

وكان مانع الكندي من هيئة كهرباء ومياه دبي، أعطى شارة الانطلاق للسباق، فيما شارك إبراهيم الحداد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتكريم الفائزين في سباق الدراجات، وشارك نعيمان العيماني من "ميدان" بتكريم الفائزين في "تحدي ناس الليلي"، بحضور حسن المزروعي مدير الدورة، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وذلك في إطار جهود اللجنة المنظمة للدورة باعتبار الدوائر الحكومية للدورة شركاء أساسيين في النجاح، والتأكيد أن دورة ند الشبا الرياضية هي حدث الجميع.

أكد رئيس الاتحادين الاماراتي والآسيوي للدراجات، أسامة الشعفار، أن عدد الممارسين لرياضة الدراجات في الدولة قد تضاعف خمس مرات، بفضل دورة ند الشبا.

وقال الشعفار في تصريحات صحافية: "تزامن تولى مجلس الإدارة الحالي مقاليد اللعبة مع انطلاقة دورة ند الشبا، ومن خلال الأرقام التي كانت لدينا فإن عدد الدراجين المُسجلين وقتها كان 800 دراجاً، واليوم وصل عدد الدراجين المُسجلين إلى أربعة ألاف".

وأضاف: "حتى على مستوى دورة ند الشبا، فإن النسخة الأولى قد شهدت مشاركة 200 دراجاً فقط، ومع النسخة السابعة بلغ العدد أكثر من ألف مشارك، وهذا يؤكد مدى تأثير دورة ناس على المجتمع الاماراتي واهتمام المقيمين والوافدين بهذه الرياضة، بسبب الدعم الذي تلقاه من جانب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي".

وأشار: "اتحاد الدراجات، كان محظوظاً للغاية بإدراج هذه اللعبة منذ النسخة الأولى، وهذا أثر بلا شك على اللعبة وتطورها الكبير، واقبال المواطنين تحديداً على ممارستها، واليوم نحن نفخر بأن كل بيت في الامارات أصبح لديه دراجة وممارسين، بعد تشيد العشرات من المضمار في دبي وفي باق إمارات الدولة".

وحول الجديد الذي شهده سباق الدراجات في دورة ند الشبا لهذا العام.

أوضح: "دورة ناس لم تعد مجرد دورة رمضانية، ولكنها أصبحت بطولة تنافسية على مستوى عال، حتى المواطنين الهواه الذين ظهروا في السباق قدموا أداءً رفيع المستوى، واليوم بات لديهم أرقاماً تقترب من أرقام المحترفين، وهذا يؤكد أن المستوى في تطور من عام إلى أخر والاعداد في تزايد، وهذا يعكس قيمة العمل الرياضي الذي تقدمه دورة ناس في الساحة الإماراتية والتي استفاد منها المقيمين والوافدين على السواء".

نورة الجسمي: الاماراتيات قدما تحديا كبيرا في سباق الدراجات

عبرت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الامارات للدراجات عن سعادتها بالنجاح الذي حققه سباق الدراجات الهوائية ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، مؤكدة أن هذا السباق يواصل دعمه للاعبين واللاعبات الاماراتيين ويكشف عن المزيد من المواهب في لعبة الدراجات.

وهنأت الجسمي جميع اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى مؤكدة ان جميع اللاعبات كانت رائعات ولديهن حماسة طوال السباق وقد ظهر ذلك من خلال تقارب نتائج جميع اللاعبات ووصولهن إلى خط النهاية بفارق ثواني معدودة، مؤكدة أن سباق الفئة المفتوحة للسيدات كان مثيرا للغاية.

وأكدت الجمسي أن دورة ند الشبا تواصل نجاحها وتألقها واثارتها بجميع منافستها والعابها، ما ينم عن الدعم الكبير المقدم من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وحرصه الدائم على دعم هذا الحدث الرياضي الرمضاني الكبير.

منصور علي ثاني بطل المواطنين الهواه للدراجات: ند الشبا تحفزنا على التحدي

أعرب منصور علي ثاني من شرطة دبي والفائز بالمركز الأول لفئة المواطنين الهواه في سباق الدراجات الهوائية عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وذلك لدعمه الكبير لدورة ند الشبا الرياضية التي أصبحت مثيرة بكافة العابها ومنافستها والمشاركين فيها الباحثين عن التألق في أكبر البطولات الرياضية.

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وتحدث علي ثاني عن منافسات الدراجات للهواة قائلاً: كان السباق صعب للغاية والأمتار الأخيرة كانت في غاية الاثارة والقوة بين الجميع وكان التركيز على كافة المشاركين من شرطة دبي، لكن من خلال الضغط والتركيز والتنسيق مع الزملاء استطعت الحصول على المركز الأول.

ووجه منصور علي ثاني الشكر إلى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على دورة الكبير في دعم وتشجيع العاملين في شرطة دبي على ممارسة الرياضة بشكل منتظم ما يكون له التأثير الايجابي والمعنوي عليهم في عملهم وحياتهم الخاصة، لافتا إلى منافسات دورة ند الشبا الرياضية دائما ما تلهمه هذه الحماسة والقوة من أجل تحقيق الفوز.

الفلاسي: سباق دراجات ند الشبا مليء بالاثارة في جميع فئاته

قال عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام إدارة الموارد البشرية في حكومة دبي والذي يشارك للعام الثاني على التوالي في سباق الدراجات بدورة ند الشبا الرياضية أن المنافسات أصبحت في قمة الاثارة والندية بين جميع المشاركين سواء من الهواة أو المحترفين وهو ما يؤكد أن هذا الحدث الرياضي ناجحا بامتياز.

وأضاف: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي يعطينا الدافع دائما من أجل ممارسة الرياضة في مختلف الألعاب وليس الدراجات فقط وهو ما ينعكس على حياتنا جميعا، لافتا إلى أن تواجد العديد من موظفي الدوائر الحكومية في المنافسات يعطي لهم حافزا كبيرا من أجل تقديم أفضل ما لديهم بعملهم.

وكشف عن أنه يتدرب اسبوعيا بمعدل 3 مرات وذلك من اجل تحسين لياقته والاستمرار في ممارسة رياضة الدراجات حيث أصبح الأمر بمثابة عادة إيجابية له لا ينقطع عنها نهائيا، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى البنية التحتية التي توفر مضامير للدراجات في مدينة دبي ومختلف امارات الدولة من أجل التشجيع على ممارسة هذه الرياضة المهمة.

دبي تستضيف أول طواف نسائي ديسمبر المقبل

كشفت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات رئيس اللجنة النسائية، ورئيس لجنة التسويق والتطوير في الاتحاد عن استضافة دبي لأول طواف دولي نسائي في الشرق الأوسط من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتـوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وصرحت الجسمي أن الطواف النسائي حظي بموافقة الاتحاد الدولي و سيشهد مشاركة 15 فريقا محترفا حول العالم وسيشرف على تنظيمه اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ويمتد على 4 مراحل، مشيرة إلى أن هذا الحدث جاء ليؤكد التطور الكبير الذي حققته رياضات الدراجات الهوائية النسائية في الدولة في السنوات الأخيرة، وقالت: تشهد هذه الرياضة زيادة في عدد اللاعبات في كل الأعمار وفي الفئات الجديدة، ووصل عدد المشاركات في سباق المرموم الشهر الماضي إلى 200 لاعبة، وهناك جيل من اللاعبات الصغيرات سيمثّلن مستقبل المنتخبات الوطنية.

وأثنت الجسمي على الدور الكبير الذي لعبته دورة ند الشبا في زيادة عدد لاعبات الدراجات الهوائية بفضل تنوع فئاتها وتخصيص جوائز حتى للناشئات، وقالت: نحن محظوظين بدعم أصحاب السمو شيوخ الإمارات لرياضة الدراجات وانتشار المضامير في مناطق عديدة في الدولة وهناك سباقات كانت حكرا على الرجال فقط، بدأنا نشهد إقبالا للمرأة عليها وهذا مؤشر إيجابي.

وأكدت الجسمي أن هناك أندية تقوم بدور كبير في نشر رياضة الدراجات الهوائية النسائية مثل نادي أبوظبي وشرطة دبي وناديي النصر وشباب الأهلي، مشيرة إلى هناك اهتمام من فرق وأكاديميات خاصة تقوم بدور مثالي إلى جانب الأندية في نشر اللعبة بين السيدات.

كرة السلة للكراسي المتحركة:

الزرعوني وصلاح في صدارة الهدافين

6 فرق تودع سلة الكراسي المتحركة من الدور الأول

أسدل الستار على مباريات الدور الأول لبطولة السلة للكراسي المتحركة والمقامة حاليا بنادي دبي لأصحاب الهمم، وشهد الدور التمهيدي تسجيل 957 نقطة في 20 مباراة، منها 445 في المجموعة الأولى، و512 نقطة في المجموعة الثانية وتصدر قائمة الهدافين من أصحاب الهمم، محمد الزرعوني لاعب بلدية دبي بعدما سجل 108 نقطة يليه المصري أشرف أبو زيد لاعب ديوا وسجل 80 نقطة والثالث إبراهيم الحمادي من النيابة العامة وسجل 46 نقطة فيما تصدر قائمة الهدافين الأسوياء صلاح أحمد لاعب النيابة برصيد93 نقطة، والثاني أحمد جاسم لاعب بلدية دبي برصيد 55 نقطة.

وتصدر المجموعة الأولى بلدية دبي بالعلامة الكاملة في 4 مباريات والثاني فريق ديوا برصيد 7 نقاط، وكلاهما تأهل للدور نصف النهائي الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس، والثالث نادي دبي لأصحاب الهمم برصيد 6 نقاط والرابع الأنصاري للصرافة برصيد 5 نقاط والخامس دناتا برصيد 3 نقاط.

وتصدر المجموعة الثانية النيابة العامة بالعلامة الكاملة والثاني دبي لخدمات الإسعاف برصيد 7 نقاط والثالث صحة دبي برصيد 5 نقاط والرابع مركز البستان 5 نقاط والخامس هيئة الطرق 5 نقاط.

وودعت 6 فرق البطولة من الدور الأول وهي دبي لأصحاب الهمم والأنصاري للصرافة ودناتا من المجموعة الأولى وصحة دبي ومركز البستان وهيئة الطرق من المجموعة الثانية.

وشهدت الجولة الأخيرة من الدور الأول خروج مؤسف لفريق دناتا الذي لم يحضر المباراة الأخيرة له أمام فريق مؤسسة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وهو ما احتسبه اللجنة الفنية انسحاب وعليه فاز ديوا 20-0، ليودع دناتا البطولة بأربعة هزائم متتالية، ولم يحقق أي فوز فيما تأهل فريق ديوا رسميا إلى الدور نصف النهائي مع فريق بلدية دبي الذي أنهى مشواره في الدور الأول متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعدما نجح في الفوز على فريق الأنصاري للصرافة بنتيجة 78-10، بعدما سيطر على المباراة وحسم الفترة الأولى لصالحه 35-2، وأنهى الفترة الثانية 43-8، لينهي الدور الأول دون خسارة.

وفي المجموعة الثانية نجح فريق دبي لخدمات الإسعاف من تحقيق الفوز الثالث في المجموعة والذي جاء على حساب فريق مركز البستان بنتيجة 37-14، بعدما أنهى الفترة الأولى لصالحه 28-6، والفترة الثانية 9-8، ليصعد فريق دبي لخدمات الإسعاف في الوصافة مع النيابة العام للمربع الذهبي عن المجموعة الأولى.

في الوقت الذي أنهى النيابة العامة وصيف النسخة الماضية مشواره في الدور الأول بالعلامة الكاملة بعدما فاز على فريق هيئة الصحة بدبي بنتيجة 74-12 بعدما انتهت الفترة الأولى 39-8 والفترة الثانية 35-4.

الكريكت:

دي إتش إل وإم ج إم إلى نصف نهائي بطولة الكريكت

قاد اللاعبان محمد صغير وثارنجا جياثنجي فريق "دي إتش إل" إلى تحقيق فوز كبير على فريق دبي إكسليس بنتيجة 190/9 مقابل 133/2 والتأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة الكريكت المقامة لأول مرة ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية على ملاعب وومباتس بموانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي بمشاركة 24 فريق، وسجل اللاعب محمد صغير 70 نقطة، فيما سجل اللاعب ثارنجا جياثنجي 49 نقطة من 16 كرة (2×4 و 6×6).

وتأهل أيضًا فريق "إم جي إم" إلى نصف النهائي بعد فوزه على فريق موانئ دبي العالمية بنتيجة 140/5 مقابل 116/4، حيث قاد اللاعبان نافيد أنجم ومحمد حسن الفريق لتحقيق هذا الفوز بفارق 24 نقطة.

ويلتقي فريق "دي إتش إل" يوم غد الثلاثاء 21 مايو في نصف النهائي الذي يقام مع الفريق الفائز من المباراة التي تقام بين فريق "بنك نور للكريكت" مع فريق "سلمان كول بويز"، كما يلتقي فريق "إم جي إم" مع الفريق الفائز من المباراة التي تجمع بين فريق "هدف سبورتنغ راس الخيمة" وفريق "تايتنز"، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء.