سوق لندن للأوراق المالية ترحب بشركة فاينابلر ش.ع.م في السوق الرئيسي

("ايتوس واير"): رحب سوق لندن للأوراق المالية اليوم بشركة فاينابلر ش.م.ع ((“ فاينابلر")، وهي شركة عالمية للمدفوعات وصرف العملات الأجنبية بطرح أسهم الشركة في القطاع المميز في السوق الرئيسي بسوق لندن للأوراق المالية.

تتمتع فنابلر – بصفتها كمجموعة – بوجود عالمي في أكثر من 170 دولة، وبإدارة حجم تعاملات سنوية تصل الى 114.5 مليار دولار أمريكي لعملائها في عام 2018. تتكون المجموعة– من بين شركات أخرى - شركة الإمارات للصرافة، وترافلكس القابضة، وإكسبريس ماني، والتي سعت لجمع بقيمة 200 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام.

قال الدكتور بي آر شيتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فاينابلر: " إن اليوم يمثل علامة فارقة هامة بالنسبة لـفاينابلر وبداية حقبة جديدة ومثيرة لدعم الاحتياجات المتطورة باستمرار لعملاء عالميين ، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الرعاة العالميون على ثقتهم بنا وإيمانهم بالتزامنا "

تعد فاينابلر منصة عالمية لحلول المدفوعات وصرف العملات الأجنبية المدعومة بامتلاك تكنولوجيا حديثة، مع معرفة تنظيمية عميقة والتركيز المستمر على الابتكار والشراكات الرائدة في مجال الصناعة، تقدم مجموعة شركات فاينابلر مجموعة كبيرة من الحلول المفصلة والموثوقة للمستهلكين والشركات.

وقال بروموث مانغات – الرئيس التنفيذي لمجموعة فنابلر – "يسعدنا أن فنابلر قد أُدرجت في سوق بورصة لندن المتميز، حيث أن ذلك يوفر منصة جديدة للنمو خلال السنوات القادمة، ونحن واثقين جدًا في التوقعات طويلة الأجل الخاصة بالدفعات وحلول الصرف الأجنبي، والتواجد الشامل للتكنولوجيا في تلك المعاملات، وسوف نظل ملتزمين بتحقيق أكبر قيمة لجميع مساهمينا".

Advertisements

الشركة آخذة في النمو حيث أن تستفيد من الدوافع الهيكلية مثل عولمة التجارة نتيجة الهجرة والتنقل، والتجارة عبر الحدود، ونمو التجارة الإليكترونية، وإنشاء مجتمعات متصلة ببعضها، من خلال العلامات التجارية المشهورة مثل الإمارات للصرافة وترافيليكس وأكسبريس موني و يونموني وريمي تو الهند وديتو وسويتش، وتوجد فاينابلر في مركز تقاطع هذه الاتجاهات مع قدرتها على خدمة كلا من المستهلكين النهائيين والشركات العالمية.

في عام 2018 ، تمكنت الشركة من إدارة أكثر من 150 مليون معاملة ، حيث حولت ما يعادل 115 مليار دولار لعملائها. إن الامتداد العالمي الحقيقي للشركة ، وتطور تقنيتها واقتصادات الحجم الكبير في نظامها ، قد جعل فاينابلر شريكًا مفضلًا للبنوك العالمية الرائدة والمؤسسات المالية وتجار التجزئة ومزودي محفظة الهواتف المحمولة وشركات الدفع والتقنية.

ومن جانبه أوضح بوكرنر؛ ومن بين حلول السوق الكلية والجزئية العالمية غير المستقرة والتي تؤدي إلى عدم يقين في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الواسطة، فإن مراجعة السعر العقلاني إلى 175 بنس لكل سهم، وهو أقل من النطاق المتوقع مبدئيًا والذي يتجاوز 200 بنس، فإن ذلك يعطي فنابلر قيمة سوقية ضمنية تبلغ حوالي 1.59 مليار دولار أمريكي.

تم تغطية الكُتب بالقيمة الكاملة لمعاملة تبلغ قيمتها 192.5 مليون سهم، مما يزيد من عرض الأسهم إلى حوالي 337 مليون جنية إسترليني، وينبغي أن يشمل حجم المعاملة على حجم معاملة أساسي معدل لعدد 175 مليون سهم، و17.5 مليون سهم لخيار المغالاة في التخصيص.