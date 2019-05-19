الامارات | بيوت نحل تقود مواطناً للمحكمة بتهمة إتلافها

شكرا لقرائتكم خبر عن بيوت نحل تقود مواطناً للمحكمة بتهمة إتلافها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس بتغريم مواطن 3000 درهم لاتهامه بإتلاف مال الغير، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قام بإتلاف بيوت النحل الخاصة بالشاكي إثر دخولها لمنزله وعزبته قيامها بقرص أغنامه.

وقالت محامية الدفاع عن المتهم حنان البايض خلال جلسة المرافعة التي سبقت جلسة النطق بالحكم، إن موكلها بريء من الاتهامات المسندة إليه، لعدم انطباق القيد والوصف عليه لعدم وجود بيوت للنحل كما حدد القانون ولعدم وجود ترخيص من قبل الجهات المعنية لبيوت النحل الخاصة بالشاكي وعدم توافر صناديق للتربية النحل وفق الشروط التي حددتها الجهات المختصة في إمارة رأس الخيمة.

وأوضحت أن بيوت النحل التي قام الشاكي بإنشائها مكونة من الأحجار حيث تم وضعها في أرض تابعة للحكومة وليست على ملكه الخاص، وطالبت البايض من المحكمة مخاطبة قسم الأراضي في بلدية رأس الخيمة وهيئة حماية البيئة والتنمية في الإمارة من أجل إثبات أن الأحجار التي وضعها الشاكي ينطبق عليها مسمى بيوت النحل ولذلك لعدم وتوافر أركان الجريمة بحق موكلها.

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وجاء في أوراق القضية أن المتهم قام بإتلاف بيوت النحل التي قم الشاكي بتشييدها فوق احدى المناطق الجبلية في رأس الخيمة لتربية النحل لغرض انتاج العسل، وذكرت أوراق القضية أن الشاكي رفض طلب من شقيق المتهم بإزالة بيوت النحل كونها تطل على عزبتهم وتدخل منازلهم.

وأفاد المتهم في أوراق القضية أنه تضرر من انتشار النحل ودخوله إلى عزبته ومنزله وينتشر حول المياه الموجودة في المنزل والعزبة، وتابع أن أغنامه تدخل إلى بيوت النحل التي تشبه كومة الحجارة وما يؤدي إلى تضررها نتيجة تعرضها للقرص.

وأوضح أنه تواصل مع الشاكي من أجل إيجاد حل للمشكلة بيوت النحل إلا أنه رفض تغيير مكانه، وتابع أنه لا يوجد لدى الشاكي تصريح لبناء لبيوت النحل في المنطقة من الجهات المختصة في الإمارة.