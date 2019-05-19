اينوك تتعاون مع "شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)" لتعزيز التحول الرقمي في عمليات المجموعة

وقّعت مجموعة اينوك اتفاقية مع "شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)" المملوكة لحكومة دبي والتي توفر حلول التحول الرقمي التي تساهم في تعزيز الإمكانيات الرقمية في العمليات التشغيلية، وذلك بهدف تولي الشركة إدارة التحول الرقمي في عمليات اينوك.

هذا وستجري عمليات التحول الرقمي عبر تطبيق نظام "إس إي بي SAP" على مستوى المجموعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى خدمات البنى التحتية من "مورو" التي تعمل بتقنية "فيرتشو ستريم" السحابية، وسيتم تنفيذ البرنامج من قبل فريق متخصص من اينوك و"مورو" والشركاء المعنيين بهذا المجال.

تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ والمهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس "شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)"، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الطرفين، في مقر اينوك الرئيسي في دبي.

وتمثّل الاتفاقية رافداً للنهج الذي تنتهجه مجموعة "اينوك" بهدف تحقيق قيمة أكبر واستكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو بالتزامن مع رفع مستويات الكفاءة على امتداد محفظة أعمال المجموعة. وستساهم هذه الخطوات بدورها في تعزيز معايير حوكمة الشركات وبناء أنظمة التحكم الذاتي المدمجة كلياً في منظومة العمل.

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بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي: "تسهم التقنيات الرقمية في تسارع التغيرات النوعية التي يشهدها القطاع، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تطوير نماذج تكون قادرة على مواكبة متطلبات أعمالنا مستقبلاً، في الوقت الذي تتيح فيه لنا هذه الخطوة أيضاً إمكانية تحقيق قيمة استثنائية لعملائنا وأصحاب المصلحة." وأضاف سعادته: "تستند استراتيجية التحوّل الرقمي التي نتبعها إلى رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحثنا دائماً على الارتقاء بأدائنا نحو آفاق جديدة من التميز، ووضع أسس راسخة للنجاح المستقبلي. ونؤكد عبر هذه الشراكة عمق التزامنا بخطة دبي 2020 ومبادرة دبي 10X والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة." "

من جانبه، قال المهندس مروان بن حيدر: "في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تفرضها التقنيات الرقمية الحديثة في العالم، وفي قطاع الطاقة تحديداً، لا بد من دراسة السبل المثلى لإحداث تغيرات نوعية على المستوى المؤسسي، تكون الحلول الرقمية التي تربط جميع العمليات والأعمال من مقوماتها الأساسية. وبالنظر إلى دور ’مورو‘ في مبادرة دبي 10X، فإننا ملتزمون بتوطيد أواصر التعاون البنّاء مع الشركات المحلية والإقليمية لتكون مزودة بأحدث الحلول والتقنيات الرقمية، ومستعدة لتحديات المستقبل. وتعتبر ’اينوك‘ من أبرز شركاء الطاقة في دبي، وتمضي اليوم في مسيرة طموحة نحو التحول الرقمي، ونحن في ’مورو‘ فخورون بدعم رؤيتها التي نثق بأنها ستضمن قيمة هائلة لجميع المعنيين."

يُذكر أن تقنيات "إس إي بي SAP" ستسهم في تحسين مكاملة العمليات ورفع مستويات الكفاءة في المجموعة، وبالتالي مساعدتها في بلوغ أهدافها الرامية إلى بناء إمكاناتها بمستوىً عالمي، وتحقيق مستويات أكثر تميزاً للأداء والأرباح، بالتزامن مع تعزيز سعادة الموظفين والعملاء والشركاء.