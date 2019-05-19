الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية في أبوظبي يضع الأجندة المشتركة التي سيطرحها قادة التخطيط...

نشرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات تقريراً يلخص نتائج الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية، الذي نظمته بالشراكة مع المكتب الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في المنطقة العربية، وذلك تمهيداً للمنتدى الحضري العالمي العاشر.

واحتضنت أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية مطلع أبريل الماضي، جمعت خلاله 85 خبيراً في مجال التخطيط العمراني من المنطقة العربية، ووفرت لهم منصة لمناقشة الفرص القائمة والتحديات التي تواجه المدن العربية بغرض طرحها في المنتدى الحضري العالمي العاشر المزعم انعقاده في العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2020.

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: "لقد نقل الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية رسالة واضحة للعالم مفادها أن الوقت قد حان للمدن العربية أن تبدي طموحها، وتلعب دوراً مؤثراً وفعّالا في الحوار العالمي حول كيفية مواجهة تحديات الاستدامة. وتهدف أبوظبي، على وجه التحديد إلى أن تكون نموذجا يحتذى به من خلال خلق توازن بين النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، ووضع البيئة والحيوية الثقافية للتنمية الحضرية المستدامة في عين الاعتبار".

ويسلط التقرير الضوء على 12 أولوية رئيسية نتجت عن فعاليات الملتقى، حيث شكل "مختبر الأفكار" المحور الرئيسي، وشكلت نتائج هذا التقرير خلاصة أفكار نخبة من خبراء التخطيط العمراني في المنطقة العربية، ومزيجاً من الآراء المتوافقة حددت تلك الأولويات وفقاً لمحاور التنمية الحضرية المستدامة الأربعة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية).

وتمثلت الأولويات الـ 12 التي ستمثل مستقبل التنمية الحضرية في العالم العربي في (التمكين والمشاركة والتصميم المشترك والترابط والحوكمة والروتين والشمولية وتوفير الفرص والخدمات والبنى التحتية والاستدامة والتوازن)، وتعمل دائرة التخطيط العمراني والبلديات بالتعاون مع موئل – الأمم المتحدة والشركاء والمساهمين على صياغة الحلول اللازمة لتحقيق هذه الأولويات، ومن ثم إدراجها في الأجندة العربية المزمع تقديمها في المنتدى الحضري العالمي العاشر المنعقد في فبراير 2020.

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وأضاف معالي فلاح محمد الأحبابي: "لقد أظهرنا خلال الملتقى أن المجتمع العربي على اتساعه يعمل كفريق واحد لاستكشاف نهج مبتكر وحلول مستدامة للتحديات المشتركة. كما اتضح خلال الملتقى بأن نهجنا في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة بحاجة إلى مزيد من التطور من خلال تواصل أكبر مع المواطن في جميع المجتمعات، وإيجاد حلول مستدامة تركز على الإنسان في المقام الأول، وإضافة إلى ذلك، يظهر التقرير، الذي نشر اليوم، أن أهم التحديات وأكثرها إلحاحاً هي التي تتقاطع مع الركائز الأربعة للتنمية الحضرية المستدامة. كما يفسر التقرير التزام أبوظبي الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبحثها الدائم عن الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهنا في العالم العربي، فنحن جيل أخذ على عاتقه مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الإبداع في إدارة النمو الحضري المتزايد، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الناتجة عنها."

ونشرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات جميع الأولويات، سالفة الذكر، مع مزيد من المعلومات والتفاصيل على موقعها الإلكتروني (www.pauds.ae)، التي من شأنها دعم أجندة المنتدى الحضري العالمي العاشر، وتعزيز الحوار خلال النسخة الثانية من الملتقى للتنمية الحضرية المزمع انعقاده في المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتطوير العمراني في أكتوبر 2019 المقبل، والذي ستساهم مواضيعه ونتائجه في وضع أسس التنمية الحضرية في المنطقة ابتداءً من عام 2020. كما تضع الخطوط العريضة لحوارات برنامج المنتدى الحضري العاشر العام القادم.

وسيعقد المنتدى الحضري العالمي العاشر من خلال شراكة تنظيمية بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات وموئل الأمم المتحدة، وستتم دعوة مجموعة الشركاء الأساسيين من بينهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي للمعارض.

ويذكر أن المنتدى الحضري العالمي يلعب دوراً محورياً في تنفيذ الأجندة الجديدة التي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، التي حددت الكيفية الملائمة لتخطيط المدن وإدارتها على أفضل وجه بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وهو ما تدعمه أبوظبي بقوة لتماشيها الوثيق مع رؤيتها في بناء إمارة مستدامة تحافظ على مظهرها الحضاري وهويتها الثقافية، وتضمن تحسين جودة الحياة لجميع السكان.