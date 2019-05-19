ستراتيجي& تُعيِّن السيد سامي درعوني مستشاراً تنفيذياً أولاً في قطاع أسواق السلع الاستهلاكية

يسرُّ شركة ستراتيجي&، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي، أن تُعلن عن انضمام السيد سامي درعوني إلى قطاع أسواق السلع الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط.

وقبل انضمامه إلى ستراتيجي&، شغل السيد درعوني منصب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة Mars Inc الأميركية عملاق صناعة الشوكولاتة والحلويات في العالم، كما كان عضواً في المجلس التنفيذي لقسم الشوكولاتة. وشغل أيضاً منصب رئيس العلامة التجارية الاستراتيجية لشوكولاتة Galaxy® عالمياً، وكذلك شغل العديد من المناصب العليا في شركات رائدة متعددة الجنسيات مثل Pepsico و Kraft Foods.

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وعلى مدار ثمانية وعشرين عاماً من خبرة العمل في قطاع السلع الاستهلاكية، تركَّز نطاق اختصاص السيد درعوني على مجالات التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة، وبرامج تحوُّل الأعمال، والدخول إلى السوق، والتسويق وبناء العلامة التجارية. فضلاً عن ذلك، فهو يقدم المشورة لشركات الأسهم الخاصة الدولية بشأن فرص الدمج والاستحواذ المحتملة. وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية INSEAD، وماجستير في الهندسة من جامعة Columbia في نيويورك.

وفي معرض ترحيبه بالسيد درعوني في الفريق، أفاد جورج صراف، الشريك والعضو المنتدب لاستراتيجي& الشرق الأوسط: ”يسعدنا أن يكون السيد سامي جزءاً من أسرة ستراتيجي&. وستجلب خبرته في الشركات متعددة الجنسيات التي تُركِّز على تلبية احتياجات المستهلكين منظوراً فريداً لكيفية معالجة التحديات التي يواجهها عملاؤنا، وسوف يُعيد تعيينه التأكيد على مسيرتنا المتواصلة نحو استقطاب ألمع الكفاءات المهنية“.