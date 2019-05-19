ويسترن للمفروشات تطلق أفضل عرض تخفيض في رمضان

توفر "ويسترن للمفروشات" لعشاق منتجاتها الفاخرة عروضا متميزة على مجموعة من علاماتها للمفروشات الإيطالية والألمانية والإسبانية، من بينها مجموعة أدريان إي روسي " Adriani e Rossi"و بونالدو "Bonaldo" وكاليجاريس "Calligaris" ودرينرت "Draenert" وفلو "Flou" وجاما "Gamma" و كريستينا" Kristalia " وميني فورمز " Minni Forms" وناتوزي "Natuzzi Italia" ورفلكس انجلو " Reflex Angelo" وجروبو توماسيلا "Gruppo Tomasella" وزانيت " Zanette" و طونين كاسا" Tonin Casa".

يتميزهذا العرض بقطع مختارة من الأثاث الإيطالي المعاصر والمعروف عالميا تشمل الأرائك والخزانات الجانبية التي تضفي رونقا منزليا ساحرا، والمقاعد والكراسي ، طاولات الطعام، والأسرة، وخزائن وأرفف الكتب، والإكسسوارات الزخرفية بما في ذلك المرايا، والمزهريات، والسجاد، ومصابيح الزينة والكثير من القطع الاخرى المعروضة للبيع.

وقالت غايتري دونغري، المدير العام في ويسترن للمفروشات: "إن تصميم الديكور الداخلي ليس إبداعا وسبرا لأغوار مخيلاتنا فحسب بل هو انعكاس لشخصياتنا مما يجعلنا أكثر راحة في غرف معيشتنا. كما أن عرض التخفيضات هذه السنة يتيح لأصحاب المنازل ومصممي الديكورفرصة للرقي بتصميماتهم الداخلية من خلال المفروشات الفاخرة للديكور المنزلي والتي تروق لجميع الأذواق. ونتطلع إلى رؤية جميع عملائنا في صالات عرضنا في دبي وأبو ظبي للاستفادة من هذا العرض الفريد وسيتم الترحيب بعملائنا الذين يتطلعون إلى تحديث منازلهم بآخر صيحات الديكورالمنزلي مع بعض النصائح من خبرائنا حول إتقان فن المزج بين الألوان والتصاميم، ويحرص فريق الخبراء لدينا على مساعدة العملاء على اختيار ديكور فريد وتصميم مذهل يناسب مختلف الشخصيات.

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