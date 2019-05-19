احتفلوا بعيد الفطر المبارك بهدايا ميكانيكية فريدة من إم بي آند إف ماد غاليري

مع حلول شهر رمضان الفضيل واحتفالات عيد الفطر المبارك، تقدّم إم بي آند إف ماد غاليري (MB&F M.A.D.Gallery) المبتكرات الثلاث الأبرز التي يمكن أن تكون هدايا مثالية لأحبّائكم.

تُعدّ "ميدوزا"(Medusa) ، وهي ساعة مكتب ذات تكوين مزدوج مستوحاة من قنديل البحر، الخيار الأمثل لإضفاء أجواء المحيط المميّزة على أيّ غرفة. تجمع هذه الساعة بين مهارة الحرفيين الاستثنائية والدقّة الساعاتية السويسرية الفائقة، كما أنها مغلّفة بزجاج "مورانو" (Murano) المشكّل بالنفخ يدوياً، ويمكن تعليقها في السقف أو وضعها قائمة على المكتب بواسطة إطار معدني على شكل أذرع منحنية.

ساعة "55 نيكسي تايم زون"(55® Nixie Time Zone) التي صممتها شركة "آدات ديزاين" (Adatte Design) السويسرية المعروفة بتخصصها في التقنيات القديمة والنادرة، تستخدم أنابيب نيكسي التي يزيد عمرها من خمسين إلى ستّين عاماً لتكون بمثابة تحفة ميكانيكية تشكّل عرضاً فنياً مبدعاً.

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باستخدامه وسيلة الرفع والطاقة اللاسلكية لتعويم وتدوير مصباح بسبعة خيوط LED في الهواء بشكل غامض، وقاعدة مصنوعة من خشب الجوز من مصادر مستدامة، فإن مصباح "فلايت باكمينستر" (Flyte Buckminster)، الذي سمي تيمّناً بالمخترع الأميركي الفذّ، هو حتماً هدية مثالية لأي منزل ومادة لحديث مشوّق فعلاً!

يقع إم بي آند إف ماد غاليري في دبي مول، توسعة قاعة الأزياء، الطابق الأول.