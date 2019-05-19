الامارات | مفاجأة صادمة .. لعصابة ملثمين اقتحمت صرافة بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة .. لعصابة ملثمين اقتحمت صرافة بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر 5 أصدقاء، تكوين عصابة لسرقة أموال شركات الصرافة بعد أن شاهدوا فيلماً أجنبياً، مأخوذ عن قصة حقيقية، وكونوا فيما بينهم تشكيلاً إجرامياً، إلا أنهم وقعوا في يد الجهات الأمنية خلال تنفيذهم لأول عملية سرقة، وبعد أن اكتشفوا مفاجأة صادمة كانت في انتظارهم داخل الصرافة، أكدت لهم فشلهم في جمع المعلومات، وأنهم نفذوا اقتباس فاشل للفيلم.



وأوضحت التحقيقات، التي استعرضها تقرير "قصص وعبر من محاكم أبوظبي، الصادر عن دائرة القضاء" أن الأصدقاء قرروا تقليد عصابة قصة فيلم لعصابة تقوم بعمليات سطو سريعة على مكاتب الصرافة في نهاية الدوام، حيث يكون قد امتلأ الصندوق بالأموال، شرط ألا يكون يوم عطلة رسمية يكون عدد رواد المراكز التجارية قليل، ما يسمح لهم بالدخول والخروج سريعاً، وجهزوا لخطتهم سلاح أبيض ومسدس غير حقيقي كما في الفيلم وانتظروا أن يسلمهم الموظفون كل ما في حوزتهم من أموال، ثم ينتهي كل شيء ولا خسائر.



وأشار المتهمون إلى أن الفكرة بدأت بتعليق من أحدهم حينما قال في نهاية الفيلم، عملية واحدة مثل هذه العمليات وننتهي من هذا الفقر ونعود إلى بلادنا سريعاً لنبدأ الحياة بشكل حقيقي، لافتين إلى أنهم ضحكوا في البداية إلا أنه كرر ما قال مؤكداً ان عملية واحدة ستوفر لهم أكثر مما يمكنهم توفيره في سنوات وتساعدهم على العودة سريعاً إلى بلادهم وعائلاتهم وهم أغنياء.

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وقالوا في التحقيقات: قمنا بإعداد الخطة كما تمت في الفيلم، حيث حددنا مكتب الصرافة المستهدف، وراقبناه، وراقبنا المنطقة حوله لتحديد الفترات التي تشهد أقل وجود للأشخاص حول المكان، وكما فعل أبطال الفيلم اشترينا مسدساً يبدو كالحقيقي، وحمل أحدنا سكيناً، ثم توزعنا على طول الممرات المؤدية إلى المحل، مشيرين إلى أن اثنان فقط منهم دخلا إلى مكتب الصرافة، وظل الثلاثة الأخرون في الخارج للمراقبة، والتأمين.



وأضافوا: "قام الأول بتهديد الموظفين بالمسدس الوهمي، فيما توجه الثاني إلى خزانة المكتب وأمر المحاسب بفتحها، ليكتشفوا المفاجأة، وأن شركة الصرافة لا يوجد بها سوى 6 آلاف درهم، وبسؤالهم للموظفين أفادوا بأن جميع الأموال يتم توريدها للمصرف يومياً قبل موعد الإغلاق بساعة.



وأكد المتهمون استيلائهم على المبلغ والهرب من المكان إلا أن موظف شركة الصرافة قام بالصراخ والاستنجاد بأمن المركز التجاري الذي تمكن من ضبط أحد أفراد العصابة، وعقب تسليمه للجهات المختصة أقر على شركائه لتقوم النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهم تكوين تشكيل عصابي، والسطو المسلح، وتهديد حياة الغير.



وأشار المتهمون إلى أنهم كانوا يخططون لأن تكون نهايتهم مختلفة عن نهاية أبطال الفيلم، والإفلات من الوقوع في أيدي الشرطة من خلال عدم تكرار عمليات السرقة والاكتفاء بجمع مبلغ مالي كبير والسفر خارج الدولة، إلا أنهم سقطوا من الجريمة الأولى.

