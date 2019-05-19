الامارات | طرق الشارقة تنجز 96 موقفاً لمركبات مسجدي العمران وحبيب بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الشارقة تنجز 96 موقفاً لمركبات مسجدي العمران وحبيب بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عدد 96 موقفاً لمسجدي العمران وحبيب بن زيد بمنطقة القرائن، حسبما صرح الدكتور المهندس محسن بلوان مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء وتشييد مساجد نموذجية ورصف الطرق المؤدية لها لتوفير الراحة التامة لرواد المساجد والقاطنين بالمناطق المحيطة بها.

وأوضح بلوان، أن مشاريع إنشاء مواقف المساجد وصيانتها الدورية التي تنجزها الهيئة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتنفيذاً لتوجيهات سموه الخاصة بضرورة الاهتمام بالمساجد وتلبية وتوفير احتياجاتها وفق أعلى المعايير،حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين خاصة في ظل هذه الأجواء الإيمانية التي يشهدها الشهر الفضيل،وللتيسير على القاطنين لإقامة شعائرهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر في أجواء تملأها الطمأنينة والسكينة.

وبين مدير إدارة صيانة الطرق، أنه تم إنجاز 56 موقف لمركبات رواد مسجد العمران بمنطقة القرائن 4، حيث تم إنشاء طرق داخلية للربط بين المواقف بطول 150متر، مع تنفيذ عدد من ممرات المشاة، كما تم إنجاز شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة إنارة متكاملة للمسجد، بالإضافة لأعمال الخدمات المصاحبة، مؤكداً أن هذه المواقف ستعمل على تنظيم الحركة المرورية و منع وقوف السيارات بشكل عشوائي وتكدسها أمام المساجد مما قد يسبب في تشويه المظهر العام، مضيفاً أنه تم أيضا إنجاز 40 موقفاً لمركبات مرتادي مسجد الحبيب بن زيد في منطقة القرائن1، حيث تم إنشاء طرق داخلية للربط بين المواقف بطول 130 متراً، مع ممرات للمشاة.