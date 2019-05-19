الإمارات توزع 80 ألف وجبة إفطار صائم في المحافظات اليمنية المحررة

وزعت دولة الإمارات 80 ألف وجبة إفطار صائم في المحافظات اليمنية المحررة خلال الثلث الأول من شهر رمضان الكريم بشكل يومي.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن إن وجبات الإفطار توزعت على المحافظات على النحو التالي: "عدن 15 ألف وجبة ولحج 2000 وجبة والضالع 2000 وجبة وتعز 2000 وجبة وأبين 2000 وجبة والساحل الغربي 35 ألف وجبة وشبوة 15 ألف وجبة وحضرموت 10 آلاف وجبة".

وأضاف أن توزيع الوجبات استهدف الأسر في المخيمات والأسر الأشد فقراً في المدن والأحياء الفقيرة والمرضى في المستشفيات وكذلك المساجد.

وأكد أن توزيع وجبات إفطار الصائم مستمر وسيستهدف مناطق جديدة خلال هذه الأيام من الشهر الفضيل.