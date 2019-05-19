هنأ محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه.. محمد بن زايد: فرحة كبيرة عمت أرجاء الوطن

أبوظبي (الاتحاد) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عقد قران أبنائه: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على «تويتر»: «تهانينا القلبية لأخي محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه.. حمدان ومكتوم وأحمد.. فرحة كبيرة عمت أرجاء الوطن.. أبارك لأبنائي الثلاثة.. متمنياً لهم دوام التوفيق والفرح وسعادة أسرية غامرة».

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