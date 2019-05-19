الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر مساء أمس، للسلام على سموهما وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل.

فقد استقبل سموهما معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الذي قدم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والخير والبركات.

وتلقى سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل من معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وأعضاء المجلس، والمدراء التنفيذيين، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام، وموظفي الغرفة، وفاطمة محمد سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة، ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام بالمنطقة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني من الشيوخ والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل وكبار المسؤولين وكبار رجالات الدولة والمصرفيين والتجار والاقتصاديين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا إلى قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك، معبرين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، فيما بادلاهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وطارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

وخلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك وورؤساء ومديري وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة الذين توافدوا إلى قصر الرميلة مساء أمس للسلام على سموه، وتبادل التهاني والتبريكات معه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية دور الإعلام الوطني في نقل الأحداث بموضوعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة بما يوافق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية، وتعزيز مكانتها الدولية، مشيراً إلى دور الإعلام الوطني المهم في إيصال الرسالة الإعلامية لمختلف شرائح المجتمع، وتعريفهم بما يدور حوله من أحداث وتطورات إقليمية ودولية.

حضر الاستقبال، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء نخبة من إعلاميي الدولة، مؤكداً ثقته بقدرات الإعلام الوطني، ودوره في حماية مكتسبات الدولة، والحفاظ على قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، بلال البدور، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة. وتبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر الرميلة، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، والفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي الذين قدموا لسموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة والمستثمرين وأبناء الجاليات العربية والأجنبية.

وأعرب المهنئون عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة الإسلامية، راجين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وابتهل الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.