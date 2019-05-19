مريم المهيري: دور محوري للإمارات في جهود التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار المساعدات الإنمائية الرسمية، بما يشمل دعم تحقيق الأمن الغذائي العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة معاليها، يرافقها عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة في كوريا الجنوبية وفريق من المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، في المنتدى العالمي الثالث للمساعدات الإنمائية الرسمية حول تنمية الزراعة المستدامة الذي انعقد خلال الفترة من 13-15 مايو الجاري في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

وأكدت معالي المهيري عمق العلاقات الإماراتية الكورية الجنوبية وتميزها في مختلف المجالات، وأن الأمن الغذائي ركيزة أساسية لهذا التعاون المثمر، وذلك خلال لقائها مع معالي كيم جي سو وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية وتشانغ جيل كيم رئيس المعهد الاقتصادي الريفي الكوري على هامش المنتدى.

وقالت معالي مريم المهيري: «لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية للعام الخامس على التوالي كواحدة من أكبر 5 جهات مانحة للمساعدات الإنمائية الخارجية في العالم، في إطار سعينا لنكون أحد أبرز اللاعبين الدوليين في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات وشاهداً على تميزها في هذا المجال».

وأضافت: «إن مساعداتنا الدولية لا تقتصر فقط على توفير الأموال والغذاء والدواء، ولكننا نركز أيضاً على تقديم الخدمات الفنية والبحثية وتسريع تبني التكنولوجيا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الذكية لتوفير التقنيات المتقدمة كمساهمة كبيرة من الإمارات إلى العالم، وذلك في إطار حرصنا على تطوير قدرات الدول ومساعدتها على توفير احتياجاتها الغذائية بصورة مستدامة، وخلق الفرص التنموية لازدهار الأجيال القادمة». كما أشارت معاليها إلى أن الإمارات شهدت تحولاً كبيراً في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء على مدى عقود.