أمطار غزيرة على الفجيرة ومدن «الشرقية»

السيد حسن (الفجيرة)

هطلت أمس أمطار غزيرة على إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم القائد العام لشرطة الفجيرة: «امتازت حركة السير على الطرق الرئيسة والداخلية في كافة مدن ومناطق الفجيرة بالمرونة أثناء وبعد هطول الأمطار التي لم تستمر لوقت طويل، ولم تقع أي حوادث مرورية من جراء الأمطار، وكثفت الدوريات المرورية تواجدها على شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع حمد بن عبدالله وشارع يبسة العابر وشارع الفجيرة دبا».

من جانبه، قال المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة: «جاءت أمطار الأمس سقيا خير على جميع المزارع والعباد في ظل إطلالة الصيف وحرارة الشمس والرطوبة، وقد لطفت الأمطار من درجات الحرارة، وجاءت مفيدة للرطب وبعض المزروعات لدى المواطنين، ولم تشكل الأمطار التي هطلت بكثافة أي ضرر على المزارع بعد انحدار الأودية كما في الفرفار ووادي مي وجميع المناطق الواقعة على شارع الشيخ خليفة بن زايد، ولم تتلق البلدية أي بلاغات أو شكاوى بخصوص وقوع أي أضرار تذكر على المناطق البعيدة وغيرها».

وكان أهالي المناطق الجبلية قد خرجوا إلى الأودية لمشاهدة جريان الشعاب والأودية في تلك المناطق، وقال علي حمدان الكندي: «الحمد لله أمطار خير ورحمة هطلت علينا أمس في وادي مي وسهم والفرفار، وجميع الأهالي مبتهجون بهذه الأمطار التي تعد هبة من الرحمن لنا جميعاً».

وقال غريب سالم الزحمي: غالباً نأتي إلى هنا عندما تهطل الأمطار بغزارة، ويتحول شارع خليفة إلى شلالات بديعة ورائعة تسرنا جميعاً، حيث أصطحب عائلتي إلى هذه المناطق التي تتحول فيها الأجواء إلى باردة ونرى الماء يتدفق من قمم الجبال المحيطة بالشارع وعلى جانبيه.