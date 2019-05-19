5 حدائق ومركز تجاري وسينما لعمال الشارقة

الشارقة (الاتحاد) تعتزم حكومة الشارقة افتتاح وإنشاء خمس حدائق عمالية ومركز تجاري عمالي فريد من نوعه، يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط، وسيتم كذلك تدشين مجموعة من الخدمات المجتمعية مثل الملاعب والساحات لممارسة مختلف أنواع الرياضة، والمساجد، والمحلات التجارية، والمقاهي مع صالتي سينما تتسع لأكثر من ألف شخص، وخدمات تسويقية وصحية وثقافية وترفيهية لتصبح متنفساً للبيئة العمالية ومن يرتاد بالقرب من مناطق سكنهم.

وقال سالم القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل: إن هذه المشاريع تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في الاهتمام بتوفير بيئة جاذبة للعمال وأصحاب العمل في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة عشرة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع سياسة هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وذلك خلال انعقادها في مقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري.

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