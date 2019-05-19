50 ألف سلة غذاء توزعها «قلوب رحيمة» في مصـر

دبي (وام)

اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، على تقرير بشأن إنجازات حملة «قلوب رحيمة» التي أطلقها سموه في مصر عام 2016 والتي تشمل عدة أنشطة ومشاريع خيرية وإنسانية في محافظات الوجه القبلي ومؤتمرات بجامعات مصرية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه الدكتور صلاح الجعفراوي، ممثل هيئة آل مكتوم الخيرية في مصر.

وقال ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء الهيئة، إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وجه باستمرار الحملة ووعد بزيادة دعمها خلال الفترة القادمة لتنفيذ المزيد من المشاريع الخيرية، انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.

وأوضح صلاح الجعفراوي أنه تم توزيع 50 ألف سلة غذائية في رمضان، منها 5 آلاف سلة خلال رمضان الحالي، تتضمن السلة الواحدة مواد غذائية تكفي أسرة من ستة أفراد طوال شهر رمضان، وتوزيع اللحوم في عيد الأضحى واستفاد منها 10 آلاف عائلة خلال ثلاث سنوات ويتوقع أن تستفيد منها 1500 عائلة في عيد الأضحى المقبل.

ونوه إلى أن حملة قلوب رحيمة أنهت خصومات ثأرية بين 30 عائلة منذ انطلاقها وإرسال أشخاص من كل عائلة لأداء العمرة على نفقة هيئة آل مكتوم الخيرية، إلى جانب تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة لمصلحة عائلات متعففة، استفاد منها 500 أسرة، وشملت توزيع ماكينات خياطة ورؤس مواش. وأشار إلى الاتفاق مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على إقامة 360 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام اعتباراً من شهر يونيو القادم بمعدل 30 مشروعاً شهرياً.

وأوضح صلاح الجعفراوي أنه تم ضمن الحملة تسديد ديون 120 حالة من الغارمات على خمس مراحل، وتنفيذ مشروع التدفئة وتوزيع الأغطية، واستفاد منها نحو 2000 أسرة خلال ثلاث سنوات.

وقال إن حملة قلوب رحيمة شملت رعاية عشرة مؤتمرات علمية لعدة جامعات تضمنت القاهرة والفيوم وجنوب الوادي وأسيوط والإسكندرية، أبرزها مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية ونظمته الجمعية العربية للحضارة والعلوم الإسلامية في مصر، على أن ينظم المؤتمر القادم في تونس خلال أكتوبر القادم، لافتاً إلى أن من بين مشاريع الحملة توزيع 3000 زي مدرسي في محافظات الوجه القبلي «صعيد مصر»، إلى جانب توزيع ملابس العيد على الأيتام.

ووجه الدكتور صلاح الجعفراوي الشكر نيابة عن المستفيدين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي هيئة آل مكتوم، ودعواتهم أن يجزيه الله عز وجل عنهم خير الجزاء. ونقل إلى سموه تحيات معالي اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ومعالي اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ومعالي المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، ودعوتهم لسموه لزيارة هذه المحافظات.