سفير الدولة في روما يقيم حفل إفطار

روما (وام)

أقام عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، حفل إفطار حضره رجال الدين من الفاتيكان والكنائس المسيحية الأخرى والمركز الثقافي الإسلامي، والجاليات اليهودية، والسفراء المعتمدين في روما وكبار المسؤولين بالمؤسسات السياسية والاقتصادية الإيطالية وذلك في إطار إعلان دولة الإمارات عام 2019 «عاماً للتسامح» وبهدف ترسيخ قيم التفاهم المتبادل بين الناس من مختلف الثقافات والأديان.

حضر مأدبة الإفطار عبدالله رضوان مدير المركز الثقافي الإسلامي في روما، والأب خالد عكشة مندوب المجلس البابوي للحوار بين الأديان، وماركو امبالياتسو رئيس جمعية سانت ايجيديو الخيرية الكاثوليكية، ونويمي دي سيني رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية في إيطاليا، ودومينيكو بيديتا السفير الإيطالي السابق لدى دولة الإمارات، وباولو غليزنتي المفوض الإيطالي العام لإكسبو دبي 2020.

وأكد السفير في كلمة له أن التسامح والتعايش والاحترام المتبادل هي قيم سامية تؤمن بها دولة الإمارات والتي تشع من الإمارات إلى المنطقة والعالم.

وأثنى الحضور من رجال الدين والسياسة على احتفال دولة الإمارات بعام 2019 كعام للتسامح وأشادوا بالحفل الذي جمع حول مائدة إفطار رمضانية ممثلي الأديان والمؤسسات السياسية والاقتصادية في إيطاليا ليتعرفوا على عادات المسلمين خلال الشهر الكريم والتي أسهمت أيضاً في تعزيز التفاهم وإبراز سماحة الإسلام وكرم الضيافة الإماراتية.

وأبدى الحضور احتراماً وتقديراً عميقاً لدولة الإمارات قيادة وشعباً على الدور الذي تتميز به في نشر قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر وهي قيم إنسانية سامية.

وقال ماركو امبالياتسو رئيس جمعية سانت ايجيديو الخيرية الكاثوليكية إن هناك حاجة لأن تمتد الأخوة الإنسانية إلى ديانات وثقافات أخرى، وإن لدولة الإمارات دوراً جوهرياً في هذا السياق، خاصة أنها تستضيف الكثير من الشعوب والكثير من البشر المنتمين لديانات أخرى.