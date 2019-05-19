العلماء الضيوف: خَدمكم.. إخوانكم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أشاد العلماء الضيوف بالتشريعات التي تبنتها الدولة لتوفير الحياة الكريمة لنحو مئتي جنسية يعيشون على أرض هذا الوطن وبين شعبه، فسنت القوانين العادلة للعمال ومنهم عمال الخدمات المنزلية واحترمت ثقافاتهم ودياناتهم بل أفسحت المجال لأداء شعائرهم الدينية، ونوه العلماء بأن هذه المعاملة الراقية من القيادة والشعب للعمالة الوافدة هي إبراز جميل للقيم الإسلامية وللأصالة في التعامل والتسامح والتعايش كي يرجعوا إلى بلادهم وهم يحملون أنبل المشاعر عن الإمارات وشعبها وتقاليدها، بل إن الدولة قد وفرت لهم سبل العيش الكريم وأهلتهم بدورات منحتهم كثيراً من الخبرات.

وتحدث العلماء الضيوف في المساجد والمجالس والمؤسسات عن الآداب والقيم التي ينبغي أن تتحلى بها الأسر وأصحاب العمل حيال الخدم والعمال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بهم خيراً فقال في وصية نبوية شهيرة: (إخوانكم خولكم – أي خدمكم ومساعدوكم-جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم) البخاري. إنها لفتة نبوية إنسانية راقية، إذ وصف العمال والخدم بالإخوة الذين ينبغي التعامل معهم بهذا الوصف.

وقد بين العلماء مكانة العمال والخدم في ديننا الحنيف مستشهدين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) وفي الأدب المفرد للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم ما أنف أن يأكل معه خادمه ولا نسي ولا تجاهل أن يدعو له بالخير كما يدعو للجميع)

وتحدث فضيلة الشيخ إبراهيم الخليل البخاري أحد ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لشهر رمضان المبارك في درسه في مسجد الملك فيصل في مدينة الشارقة: إن الإسلام دين إلهي قد دعانا نحن المسلمين إلى أهمية الاعتناء بالحقوق، حقوق الخلق مع خالقه وحقوق بعض الخلق مع بعض. فمن أهم تلك الحقوق المتوجبة على البشر والتي جعلها الإسلام فوق كل الاعتبار، حقوق الخدم والعمّال. ومن المعروف لدى الجميع أن الإسلام مسبقاً قد سلّط الضوء على ضرورة قيام أبناء آدم على الأعمال ليعثروا على معيشتهم كما رغّبهم عن شرور البطالة.

وأردف: إن صفحات سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مليئة بنماذج حسنة يحتذى بها في هذا الصدد. فمنها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد نكيره لبعض الصحابة حينما سبّ بعض خدمته، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنك امرؤ فيك جاهلية، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم». فجدير بالذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل هذه التعاملات السيئة من جملة اللاأخلاقية التي مثلتها العصور الجاهلية البشعة.

.. ويزورون واحة الكرامة

زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفقة عبدالرحمن سعيد الشامسي، مدير إدارة الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واحة الكرامة، واطلع الوفد خلال الزيارة على مرافق الواحة ومكوناتها، واستمع لشرح مفصل عن مدلولاتها التي تعكس القيم الأصيلة للشعب الإماراتي المستمدة من فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المتمثلة بالعطاء والتفاني والشجاعة والتضحية.