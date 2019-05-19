ناصر الهاملي يشيد بقرار تشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات

أبوظبي (وام)

أشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، بقرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وقال إن رئاسة سموه للجنة تمنحها زخماً كبيراً، وتمكنها من تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.

وأضاف الهاملي في تصريح له أن اختصاصات اللجنة المتمثلة في النظر والبت في شكاوى وتظلمات الأفراد والشركات والمقاولين على الجهات والشركات الحكومية، بما في ذلك إحالة الموظفين للتأديب وفق النظم المتبعة في حال ثبوت الإهمال أو التقصير، والوقوف على أسباب الشكاوى وتوجيه الجهات لحلها ومتابعة أدائها، تؤكد اهتمام «تنفيذي أبوظبي» بتقديم الدعم لقطاع التطوير العقاري الذي يشهد نمواً مطرداً، ويعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قرار إنشاء هذه اللجنة ستكون له آثاره الإيجابية الكبيرة على نشاط التشييد والبناء، وبالتالي القطاع العقاري في الإمارة بشكل عام، لا سيما من حيث استقرار علاقة العمل بين المنشآت والعاملين لديها، وتوفير المزيد من الوظائف في هذا القطاع.