شما بنت محمد تستعرض عوامل تنشئة الطفل على التسامح

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن التسامح الحقيقي، هو أن نُقرَّ بحق الآخر المختلف عنا، في أن يعيش في سلام ومحبة، مشيرة إلى أن قدوتنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تسامحه مع أهل مكة بعد فتحها، لافتة إلى دور التسامح في بناء الحضارة الإسلامية.

وركزت في محاضرة ضمن سلسلة المحاضرات المجتمعية والعامة التي تقدمها بمقر مجلس (كنوز الذكر) بعنوان (التسامح حق الآخر في الحياة)، أهمية بناء شخصية الطفل على التسامح كقيمة أساسية، معتبرة أن تنشئتنا لأبنائنا هي من تجعل منهم متسامحين أو غير ذلك، حيث تشارك في تربية الطفل الأسرة مع المدرسة ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت مجموعة من العوامل المهمة التي تساهم في تنشئة الطفل على التسامح، ومن أهمها احترام الطفل وعدم التقليل من شأنه والمساواة في التربية بين الأبناء والتوجيه من خلال الحوار والنقاش الحر والتحفيز الإيجابي والامتناع عن التحفيز السلبي باستخدام أسلوب الغيرة بين الأطفال، فهذا يعزز قيمة الكراهية، إضافة إلى تشجيعهم على قراءة القصص الهادفة.

ونبهت إلى أن الكراهية لا تنتج إلا كراهية، لكن المحبة هي التي تعزز قيمة التسامح.