«قضاء أبوظبي» تعزز التسامح في الحياة الأسرية

أبوظبي(الاتحاد) نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «التسامح الأسري»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

وتناولت المحاضرة التوعوية التي استضافها مجلس الوقن بالعين، أهمية ترسيخ قيمة التسامح في الحياة الأسرية، والدور الذي تؤديه في تحقيق الألفة والمودة بين أفراد الأسرة بما يحفظ تماسكها. واستعرض الدكتور تركي القحطاني، الموجه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي، قواعد التسامح ليكون واقعاً في حياتنا، من خلال فهم وإدراك حقيقة التسامح والتجاوز عن الأخطاء، ومراعاة ظروف الآخرين.

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