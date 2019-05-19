«مساندة»: إنجاز المسبح الأولمبي لأصحاب الهمم

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أعمال مشروع مبنى المسبح الأولمبي متعدد الاستخدامات لأصحاب الهمم ولعموم الرياضيين، استعداداً لاستضافة الدولة كأس العالم للسباحة «أبوظبي 2020».

ونفذت «مساندة» مشروع المسبح الأولمبي لصالح مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ولأصحاب الهمم على مساحة قدرها 7957 متراً مربعاً وبتكلفة تبلغ 61 مليون درهم. وأوضحت مساندة لـ«الاتحاد» أن المشروع يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع وللرياضة بصفة عامة ولأصحاب الهمم بشكل خاص، بما يساعدهم ليس فقط على الاندماج بصورة كاملة في المجتمع، بل بتهيئة البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم، وتسخير كل الإمكانات لتسهيل طريق وصولهم إلى منصات التتويج في المسابقات العالمية وجميع الرياضات في الدورات الأولمبية.

وتعمل شركة «مساندة» على إدارة تنفيذ المشاريع الحيوية المختلفة لصالح جهات حكومية عديدة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وأشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير لدعم مشاريع البنى التحتية لقطاع الرياضة.

وقال العواني: إن الإمارات اعتادت التميز والإبهار بمستوى منشآتها الرياضية التي حظيت بأصداء عالمية واسعة وشهادات إعجاب وتقدير من مختلف الاتحادات الرياضية الدولية وبكافة المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل تحفة معمارية جديدة، وإضافة مهمة نفخر أن نقدمها للمجتمع الرياضي.

وأكد حرص المجلس على تقديم أفضل الخدمات والمبادرات تجاه أصحاب الهمم، تقديراً لدورهم الريادي ومكانتهم الكبيرة في المجتمع، وعرفاناً بإنجازاتهم الرياضية المميزة، الأمر الذي يدعم خطط اندماجهم بالمجتمع بصورة متسارعة، لافتاً إلى أن المشروع يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسباحة وهو مصمم بأعلى مواصفات المنشآت الرياضية العالمية.

وأشاد العواني بالتعاون المشترك مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ولأصحاب الهمم في تنفيذ المشروع الحيوي الذي سيخدم حتماً تطلعات أصحاب الهمم والمجتمع الرياضي، وسيوفر لهم منصة جديدة لتأهيل ورفع مستوياتهم الفنية لمراحل متقدمة.

بدوره، أفاد المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لمساندة بأن فرق العمل في مساندة استطاعت تنفيذ مشروع مبنى المسبح الأولمبي لأصحاب الهمم ولعموم الرياضيين في وقت قياسي وفقاً لأعلى وأرقى المواصفات العالمية.

وأشار الظاهري إلى أن المعايير المتبعة في تصميم المشروع تتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة (FINA)، لافتاً إلى أن المشروع بالإضافة إلى المسابح ومرافقها والمدرجات، يحتوي على قاعات خاصة لكبار الشخصيات والإعلاميين والإداريين، وأخرى متعددة الأغراض، بما يخدم جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية، حسب برنامج المشروع ومتطلبات مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي.

وأوضح أن المشروع يحتوي على مبنى المسبح الأولمبي الرئيس بأبعاد (50 × 25) متراً مربعاً ويتسع لـ2500 متفرج، بالإضافة إلى مسبح آخر لأغراض التدريب والإحماء للرياضيين بأبعاد (25 × 25) متراً مربعاً.