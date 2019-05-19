حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين، من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وابتهل الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.