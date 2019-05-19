حاكم الفجيرة يستقبل ممثلي المؤسسات الإعلامية في الدولة وجموع المهنئين

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية دور الإعلام الوطني في نقل الأحداث بموضوعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يوافق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية، وتعزيز مكانتها الدولية، مشيراً إلى دور الإعلام الوطني الهام في إيصال الرسالة الإعلامية لمختلف شرائح المجتمع، وتعرفيهم بما يدور حوله من أحداث وتطورات إقليمية ودولية.

وجاء ذلك خلال استقبال سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رؤساء ومديري وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة، الذين توافدوا إلى قصر الرميلة مساء اليوم، للسلام على سموه وتبادل التهاني والتبريكات معه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء نخبة من إعلاميي الدولة، مؤكداً ثقته بقدرات الإعلام الوطني ودوره في حماية مكتسبات الدولة والحفاظ على قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي بما يتوافق مع المتغيرات العالمية.

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كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة سعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة، الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة.

وتبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين توافدوا على قصر الرميلة، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

وحضر الاستقبالات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.