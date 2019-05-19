فندق ميلينيوم طيبة يجري تدريبات إطفاء الحرائق

أجرى مؤخرًا فندق ميلينيوم طيبة، فندق الخمس نجوم الواقع في قلب المدينة المنورة وقرب المسجد النبوي الشريف، تدريبات إطفاء حرائق بالتعاون مع السلطات المعنية في المدينة بهدف التأكد من جاهزية الاستجابة للحالات الطارئة في الفندق.

وقد جرى تنفيذ خطة الإخلاء بنجاح في فندق ميلينيوم طيبة يوم 16 أبريل بإشراف الدفاع المدني في المدينة المنورة، حيث أن الدفاع المدني يختار عشوائيًا عددًا من الفنادق كل عام للتأكد من إجراءات السلامة ولزيادة التوعية بين الأفراد العاملين في الفندق، وبكل تأكيد يبين ذلك حرصهم وعنايتهم بأمان وسلامة زوار المدينة المنورة.

وجرى الإخلاء وتدريبات إطفاء الحرائق لضمان جاهزية فرق الطوارئ في الفندق ولضمان كفاءة فريق الفندق من حيث التدريب والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة، وقامت فرق الأمان والسلامة في الفندق خلال التدريبات بتوجيه الضيوف والموظفين لاستخدام أقرب مخرج طوارئ ومن ثم التجمع في نقطة مخصصة للتجمع وتأكدوا من أن كافة معدات الأمان والسلامة تعمل وبحالة ممتازة.

وقال أنس الميمني، مساعد مدير تنفيذي في فندق ميلينيوم طيبة: "نضع سلامة ضيوفنا وموظفينا أعلى سلم أولوياتنا. وكوننا نقدم خدمات الضيافة لزوار المدينة المنورة أحد أهم المعالم الإسلامية للمسلمين حول العالم فإن ذلك يضاعف من مسؤوليتنا للتأكد من عدم وقوع حوادث غير متوقعة دون توفر أعلى درجات الجاهزية والإجراءات اللازمة للتعامل معها. وأود انتهاز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان إلى السلطات المعنية بما فيها الدفاع المدني في المدينة المنورة على جهودهم ودعمهم المتواصل".

ويتميز فندق ميلينيوم طيبة بموقعه المتميز ضمن فنادق الصف الأول التي تقع أمام المسجد النبوي وبالإطلالة الرائعة على المدينة المنورة. ويقع الفندق بالقرب من أربع مساجد تاريخية هامة ويعد الأقرب إلى الروضة الشريفة والمسجد النبوي بمسافة لا تزيد عن 250 مترًا.