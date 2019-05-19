مكتب "بي إس إيه" أفضل مكتب محاماة إقليمي للعام 2019

فاز مكتب "بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه" للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، جائزة "أفضل مكتب محاماة إقليمي للعام 2019"، وذلك ضمن حفل "جوائز الشرق الأوسط القانونية" التي تنظمها "رابطة المستشارين القانونيين في الشرق الأوسط - ACC"، والذي أقيم في فندق "ريتز كارلتون دبي" بحضور نخبة خبراء القانون في المنطقة.

وجاء فوز المكتب بالجائزة نتيجةً للإنجازات المهمة التي حققها العام الماضي، وهو ما أهله أيضاً للترشح للفوز بجائزة "أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية للشركات للعام". ونجح المكتب في تعزيز حضوره الإقليمي مع توسع خدماته في مكتبي في الرياض وأبوظبي. كما افتتح المكتب قسماً مختصاً بحماية حقوق الملكية الفكرية في دبي، كما يخطط لتوسيع أنشطته في مجالات التأمين وإعادة التأمين.

وبهذا الصدد، قال الدكتور أحمد بن هزيم شريك أول في مكتب "BSA" للمحاماة والاستشارات القانونية: "نفخر بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة التي تؤكد تميّز مكاتبنا الـ9 التي تتوزع في ست دول ضمن القطاع القانوني بالمنطقة، فضلاً عن القاعدة الواسعة من العملاء الذين يشكلون أساس النجاح. وتأتي هذه الجائزة بمثابة حافزٍ يدفعنا لتحقيق مزيدٍ من التميّز عبر تطبيق منهجياتنا المبتكرة في العمل لدعم طموحات العملاء".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم تألفت من 25 عضواً برئاسة أناليز راينهولد، نائب أول للرئيس للشؤون القانونية والتنظيمية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ونائب رئيس رابطة المستشارين القانونيين.