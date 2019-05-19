دبي 2021 بطل النسخة السابعة لطائرة ند الشبا الرياضية

توّج فريق "دبي 2021" بطلا للنسخة السابعة لبطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتستمر حتى 24 مايو الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على مستوى تنوع الألعاب الرياضية بواقع 13 لعبة وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

توج الفرق الفائزة الشيخ حشر بن مكتوم ال مكتوم مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد الامارات للتنس والشيخة شمسة بنت حشر ال مكتوم عضو اتحاد الامارات للكرة الطائرة وسعيد حارب امين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة واللواء محمد المري مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب وحسن المزروعي مدير الدورة و راميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة الراعي البلاتيني للدورة.

وصرح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم أن المستوى القوي للفريقين في نهائي منافسات الكرة الطائرة، شكل مفاجأة سارة له، وتأكيد للسمعة الجيدة التي حققتها دورة ند الشبا، باعتبارها دورة رياضية مميزة وشاملة ومحفزة للمجتمع على ممارسة الرياضة، مهنأ سموه الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في ختام بطولة الكرة الطائرة ومتمنيا التوفيق للمشاركين في بقية الألعاب المستمرة، وقال سموه: دورة ند الشبا جاءت مميزة كعادتها، زادتها أجواء شهر رمضان الكريم، نكهة خاصة، وهي مكسب لرياضة الإمارات من خلال ما تقدمه من دعم للألعاب المدرجة بها وحافز لأفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، ومستواه متطور من عام إلى آخر.

اللواء المري: ند الشبا تخطت مسمى دورة وأصبحت أولمبياد

عبر اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي عن سعادته بالنجاح الذي حققته دورة ند الشبا الرياضية مؤكدا أنه لا يعتبرها دورة رياضية ولكنها أولمبياد يجمع أبرز وأفضل الرياضيين في مختلف الألعاب ومن مختلف دول العالم.

وأشاد اللواء المري بمستوى منافسات الكرة الطائرة حيث شارك في تتويج فريق دبي 2021 الفائز بلقب النسخة السابعة من دورة ند الشبا، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن تكون هناك اثارة بهذا الشكل في اللعبة خاصة من قبل اللاعبين المواطنين.

وأكد اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة أن دورة ند الشبا تواصل تطورها في كل عام، حيث ولدت كبيرة ولا زالت تفاجأنا في كل عام بألعاب جديدة ومشاركات مختلفة من محترفين قدموا من مختلف دول العالم خصيصا من أجل التواجد بهذا الحدث السنوي الرائع.

وزاد: ايجابيات دورة ند الشبا الرياضية عديدة أبرزها أن كشفت لنا المزيد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض دولة الامارات، ما يؤكد بمستقبل كبير لهم في الالعاب المشاركين فيها، حيث ظهر ذلك من قوة المنافسات وسعي الجميع من أجل التتويج بالمركز الأول.

وحقق "دبي 2021" اللقب بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب "المفاجأة" بثلاثة أشوط مقابل شوط واحد بواقع، 26-24 و22-25 و21-25 و21-25 ليحصل بذلك على جائزة تقدر بـ600 ألف درهم مقابل 500 ألف درهم لصاحب المركز الثاني.

جاء الشوط الأول سريعا وقويا من الجانبين وسيطر عليه التعادل في البداية قبل أن يبدأ "المفاجأة" في أخذ الأسبقية شيئا فشيئا إلى أن عمق الفارق من نقطتين إلى 3، 8-6 و10-8 ثم 13-10، ورد "دبي2021" بواسطة الكوبي راموس ولاعب منتخبنا الوطني مبارك المنصور وتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 13-12 لكن "المفاجأة" عاد بقوة بفضل الإرسالات الناجحة والضربات القوية للمغربي محمد الحشدادي والكوبي بيست أستينغو وتوسع الفارق مرة أخرى إلى 4 نقاط 17-13 و18-14.

وفي كل مرة يحاول فيها "دبي 2021" تقليل الفارق إلى نقطتين ينجح المفاجأة في الضرب بقوة ويعيده إلى 4 نقاط 22-18 قبل أن يرتكب سلسلة من الأخطاء المتكررة التي استغلها "دبي2021" وإدراك التعادل 23-23 واشتد التنافس في اللحظات الأخيرة بين الفريقين 24-24 ليتمكن في النهاية "المفاجأة" من استعادة سيطرته وانتزاع نتيجة الشوط بفارق نقطتين 26-24.

ودخل "دبي2021" الشوط الأول أكثر تركيزا واقل ارتكابا للأخطاء وتمكن من التقدم 2-0 و3-1 و4-2 لكن فقد السيطرة سريعا لفائدة "المفاجأة" الذي استعان بخبرة الثلاثي محمد الحشدادي وأستيغو والمصري صالح فتحي لاننتزاع الأسبقية 6-5 ثم التقدم بـ3 نقاط 11-8، وتدخل استيغو ورفع الفارق إلى 4 نقاط ثم وقع الحشدادي على النقطة 13 ليرفع الفارق إلى 5 نقاط وسط تراجع واضح لـ"دبي2021".

واستمر "المفاجأة" في تقديم عروضه الجيدة وكان الطرف الأفضل على كافة المستويات هجوما ودفاعا إلى غاية النقطة 19 التي ثبت عندها وبدأ يتقدم ببطئ، في المقابل سجل "دبي 2021" عودة قوية ونجح في تقليل الفارق إلى نقطة واحدة 19-18 ثم 20-19 قبل أن يدرك التعادل على مستوى النقطة 21-21 وينتزع الأفضلية 22-21 ثم عمق الفارق إلى نقطتين قبل ان يحسم النتيجة لصالحه 25-22 ويعادل الأشواط (1-1).

وجاءت بداية الشوط الثالث لفائدة "دبي2021" الذي تقدم 3-2و4-2 و7-5 و9-7 ثم عمق الفارق إلى 3 نقاط 10-7 وسط تشجيع كبير من الجماهير الغفيرة التي حضرت المباراة النهائية.

وواصل "دبي2021" تألقه في الشوط الثالث ورفع الفارق إلى 7 نقاط 16-9، ورغم محاولات "المفاجأة" العودة في النتيجة إلا أنه لم يتمكن من إيقاف "دبي2021" الذي أنهى الشوط على نتيجة 25-21.

وحافظ "دبي2021" على تألقه في الشوط الرابع، وتقدم في النتيجة من البداية وفرض سيطرة على مجريات المباراة بشكل واضح وكان الأسبق في تسجيل النقاط ما مكنه من حسم الشوط 25- 21.

سوق دبي الحرة .. فخورون برعاية الدورة

ومن جانبه قال راميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة الراعي البلاتيني للدورة: "نحن سعداء للغاية بدعم هذا الحدث الرائع، الذي جمع جماهير غفيرة من مختلف الأعمار والجنسيات في هذا الشهر المبارك، كما أن مباريات الكرة الطائرة كانت رائعة وكذلك جميع البطولات المقامة في الدورة، لذلك نحن نفخر بأن نكون الراعي البلاتيني لهذه الدورة التي ليس لها مثيل".

وأضاف راميش: "تعد هذه الدورة من أفضل الدورات لما تتسم به من روعة التنظيم، ومن التنافس القوي بين جميع الرياضيين الذي يشاركون على مختلف مستوياتهم المهارية، والحضور الجماهيري الكبير الذي يحرص على التواجد يوميًا لمتابعة المنافسات في مختلف مواقع إقامة البطولات".

بن لاحج يقدم آخر إبداعاته

كأس البطل .. تصميم مبتكر يواكب تطور الحدث

رفع فريق دبي 2021 ، المتوج بلقب بطولة الطائرة، كأس دورة ند الشبا، الذي ظهر بحلة تعكس فخامة الدورة وتصميمه الذي يواكب تطور الحدث من خلال الخطوط الانيقة والحرفية، وذلك بواسطة الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، الذي يقدم آخر إبداعاته التي أكدت قدرات وتفوق الكفاءات الوطنية.

وظهر كأس البطولة للمرة الأولى عقب نهائي بطولة كرة الطائرة، على أن يتوج الفريق الحاصل على لقب كأس كرة الصالات على نسخة مماثلة من الكأس التي برز فيها التصميم العصري والأنيق، إلى جانب الانسيابية التي تجعله بمثابة تحفة فنية تتزين بها الفرق الرياضية وتبقي ذكرى مميزة في خزائنها عقب التتويج، وهو مطلي بالذهب من عيار 24 قيراط.

وكان بن لاحج، صمم كأس الدورة للمرة الأولى في النسخة الثالثة عام 2015، واستمر في تقديم هذه النسخة المتجددة، وذلك في تجربة مختلفة وريادية له في تصميم الكؤوس في المجال الرياضي بعدما سبق له تصميم جائزة حمدان بن محمد للتصوير الفوتوغرافي، ليواصل الفنان الإماراتي المبدع في تقديم الكأس الأنيقة لكأس الحدث الرياضي الرائد من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

ويعد مطر بن لاحج الذي ولد عام 1968 في دبي، من الفنانين المبدعين، فهو رسام ونحات ومصور شارك في العديد من المعارض داخل الدولة وخارجها، ودرس الفن بمفرده من خلال الاطلاع والتدريب المستمر، وهو دائم الإبداعات والابتكارات.

كرة قدم الصالات:

3 مباريات في كرة الصالات

تشهد منافسات كرة الصالات إقامة 3 مباريات مساء اليوم، حيث تستكمل الجولة الأولى بإقامة مباراة تجمع فريق شرطة دبي مع الطاهر في إطار المجموعة الثانية، فيما تنطلق الجولة الثانية بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، فيلتقي البحري مع التسامح، فيما يلعب "أف 16” مع المدرسة السعودية للقيادة.

وتتوقف منافسات كرة الصالات لمدة يومين بعد ذلك من أجل إتاحة المجال أمام إقامة منافسات سباق الدراجات، على أن تستكمل الجولة الثالثة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك من أجل تحديد هوية الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

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تحدي ناس الليلي:

الجولة الثانية للتحدي الليلي تستقطب أعداد كبيرة

تقام اليوم "الخميس 16 مايو"، منافسات الجولة الثانية لتحدي ند الشبا الليلي، والذي سيكون مخصصاً لفئة الفردي، وسط توقعات بمشاركة كبيرة مع استقطاب هذه المنافسات أعداد متزايدة سنوياً، وعلى ضوء مشاركة نحو 1000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات في منافسات الفرق الأسبوع الماضي.

وستقام المنافسات في نفس الموقع المخصص لهذا النوع من الألعاب الرياضية التي تتطلب قوة ولياقة بدنية، إلى جانب القدرة على استخدام الذكاء من أجل تجاوز العوائق في أسرع وقت ممكن، حيث تمتد المسافة 4.2 كلم، وتضم 14 عائقاً هذا العام بزيادة عائق إضافي مقارنة بالنسخة الماضية منها 5 عوائق تتطلب تجاوز المياه منها واحدة المياه المثلجة، وتم تزويده بإضاءة ومسار واضح للمشاركين إلى جانب تواجد خدمات المياه والطعام والإسعاف لضمان كافة احتياجات وأمن وسلامة المشاركين.

البصمة الرياضية:

"تحكيم" ملفات المرشحين لجائزة "البصمة الرياضية"

تواصل لجنة تحكيم جائزة "البصمة الرياضية" التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار "قدرات بلا حدود"، تقييم الملفات المترشحة للفوز بالنسخة الأولى من الجائزة التي سيتم إعلان الفائز فيها خلال الدورة، بعد أن تم غلق باب الترشح خلال الأسبوع الماضي.

واستقبل مجلس دبي الرياضي، العديد من ملفات المترشحين للفوز بالجائزة، التي تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني والتطوعي في القطاع الرياضي، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على دعم هذا القطاع المهم بجهودهم ومبادراتهم، وتكريم الفائز في حفل يليق بقيمة الجائزة التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، ومكانة دورة ند الشبا الرياضية ودورها الرياضي والمجتمعي الرائد.

وسيتم تكريم الفائز في النسخة الأولى من الجائزة أثناء دورة ند الشبا الرياضية، كما سيتم تكريمه أيضاً في حفل جائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني" يوم 22 مايو الجاري، إلى جانب الفائزين في مختلف فئات الدورة السابعة لهذه الجائزة الإنسانية الوطنية الرائدة.

وكان مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات قد أعلنا في مؤتمر صحفي عن شروط ومعايير الترشح والفوز بالجائزة، وهي: أن تكون المبادرة المقدمة موثقة أو معترف بها من طرف إحدى الجهات الرسمية، وأن تكون ذات نفع ملموس للمجتمع، وبمخرجات قوية، تتوافق مع الجائزة واستراتيجية الدولة، وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات، أو ساري تطبيقها خلال فترة الترشح، ومتماشية مع القيم والأخلاق الإنسانية، وأسهمت في إثراء القطاع الرياضي، ومتوافقة مع فلسفة وأهداف الجائزة، وتكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وألا تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية، وألا تكون الجهة المترشحة أو الشخص المترشح، قد تعرض لعقوبة نهائية من طرف جهة محلية أو دولية.

وتم فتح باب التسجيل لاستلام طلبات الترشح عبر موقع مجلس دبي الرياضي الإلكتروني الرسمي، وذلك في إطار محور التنافس: (مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية، التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وضمن فئتي الأفراد والمؤسسات، من خلال إنجازات سبق لها أن حققت نجاحات على المستوى المحلي، وتم تحديد أداة التقييم، بحيث تخصص نسبة 40 % من التقييم إلى محور تقييم النتائج والمخرجات تنقسم إلى توثيق المبادرة 20 %، والأثر الملموس 20 %، وتخصص نسبة 60 %، إلى محور تقييم الممارسات، بحيث تكون الجودة والكفاءة 20 %، والفاعلية 20 %، والإبداع والابتكار 20 %.

سلة الكراسي المتحركة:

بلدية دبي يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب بأكبر فوز

تواصلت مساء أمس الأول منافسات بطولة السلة للكراسي المتحركة التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم ضمن منافسات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، وشهد اليوم الثاني من المنافسات عودة فريق صحة دبي لطريق الانتصارات بعدما نجح في تحقيق الفوز على فريق هيئة دبي للطرق والمواصلات، بنتيجة 15-10، وكان فريق الصحة قد خسر مباراته الافتتاحية في الجولة الأولى امام فريق مركز البستان، ويأتي فوز صحة دبي ليخلط أوراق المجموعة الثانية مبكرا.

وجاءت المواجهة الثانية التي جمعت بين دبي لأصحاب الهمم والأنصاري للصرافة ضمن المجموعة الأولى نارية حيث حاول دبي لأصحاب الهمم في العودة للانتصارات بعد خسارته المفاجأة في الجولة الأولى أمام هيئة مياه وكهرباء دبي "ديوا" في الوقت الذي حقق الأنصاري الفوز في الجولة الأولى على فريق دناتا، وانتهت الفترة الأولى بالتعادل 6-6، وتغير شكل المباراة في الفترة الثانية، وضغط فريق دبي لأصحاب الهمم بشكل كبير ووسع الفارق، إلى 20-6 في منتصف الفترة والتي انتهت بفوزه 29-6.

وفي المباراة الثالثة وجه فريق النيابة وصيف النسخة الماضية، إنذارا شديد اللهجة لكل الفرق في أول ظهور له في المجموعة الثانية أمام فريق مركز البستان ونجح في تحقيق فوز كبير 65-8، وهو أعلى فوز في المجموعة الثانية، بعدما حسم الفترة الأولى بالتفوق بنتيجة 31-2.

وفي المباراة الرابعة التي جمعت بين بلدية دبي حامل اللقب في أول ظهور له في المجموعة الأولى وفريق دناتا الذي خسر في افتتاح المجموعة الأولى أمام الأنصاري للصرافة، فقد أعلن البلدية عن دخوله البطولة بقوة للدفاع عن لقبه بعدما فاز على الأنصاري بنتيجة 75-9 وهي أعلى نتيجة في البطولة حتى الآن، وحسم الفترة الأولى بالتفوق 38-4، ليرد على وصيفه النيابة ويبدو أن النهائي سيكون مكررا بين البلدية والنيابة بعد جولتين من الدور الأول.

وبعد نتائج اليوم الثاني، يتصدر فريق دبي لأصحاب الهمم قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة يليه في المركز الثاني الأنصاري للصرافة بنفس الرصيد والثالث بلدية دبي من فوز واحد برصيد نقطتين والرابع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي برصيد نقطتين والخامس دناتا برصيد نقطتين من خسارتين.

ويتصدر فريق هيئة الصحة بدبي المركز الأول للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة والثاني فريق البستان برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة والثالث فريق النيابة العامة برصيد نقطتين من فوز واحد، والرابع دبي لخدمات الإسعاف من فوز واحد، والخامس هيئة الطرق والمواصلات برصيد نقطتين من خسارتين.

ويلتقي في الجولة الرابعة اليوم، فريق دبي للإسعاف مع صحة دبي والنيابة العامة مع هيئة الطرق ضمن المجموعة الثانية، وديوا مع الأنصاري للصرافة وبلدية دبي مع دبي لأصحاب الهمم.

وتختتم مباريات الدور الأول بـ4 مباريات بعد غد السبت، حيث يلتقي ديوا مع دناتا وبلدية دبي مع الأنصاري للصرافة في المجموعة الأولى، ودبي لخدمات الإسعاف مع البستان والنيابة العامة مع صحة دبي ضمن المجموعة الثانية.

الشحي .. أصغر لاعب في سلة الكراسي المتحركة

يعد محمد أحمد الشحي أصغر لاعب في بطولة السلة للكراسي المتحركة، وأحد المواهب الواعدة على الطريق، يمتلك مهارات مميزة في كرة السلة والتحرك بالكرسي في الدفاع والهجوم، ونجح في اللعب مع فريق مركز البستان للمرة الأولى في البطولة.

ويقول محمد (15 سنة): بدأت ممارسة كرة السلة للكراسي المتحركة منذ عامين فقط بنادي الثقة للمعاقين والحقيقة أنني ألعب منذ فترة طويلة في سباق الكراسي المتحركة وهي اللعبة التي أجيدها، وأطمح في أن أصل فيها للعالمية وأرفع علم الإمارات، ووجدت أنني قادر على ممارسة ألعاب أخرى، وبدأت في السباحة ولم تروق لي وتوجهت إلى سلة الكراسي باعتبارها قريبة من سباق الكراسي، وعلى مدار عام اتقنت اللعب ومن خلال تواصلي مع أحد أقاربي تم ضمي للعب مع فريق البستان في البطولة.

وأشار إلى أنه بطولة ند الشبا باتت من البطولات المهمة التي ينتظرها عدد كبير من اللاعبين للمشاركة فيها، وهو ما شعرته مع أول مشاركة مع فريق البستان، كما أنه تفتح الطريق لظهور مواهب جديدة على الطريق خاصة أن اللائحة لا تتضمن تحديد سن معين للمشاركة.

وأعرب عن سعادته كونه أصغر لاعب في البطولة، وقال:" النسخة الأولى ستكون البداية وبعدها سأشارك سنويا سواء مع فريقي أو أي فريق آخر، وقال:" ليس هناك فارق في هذه اللعبة بين لاعب صغير وأخر كبير بل تعتمد على المهارة والتحرك الصحيح وسرعة رد الفعل في الهجوم، واللياقة البدنية العالية، وتبقى لعبتي الأساسية في سباق الكراسي لأنني أدرك أن الألعاب الفردية هي الطريق الأسهل لتحقيق الإنجازات بينما الألعاب الجماعية تعتمد على مقومات كثيرة في مقدمتها اللعب الجماعي في الفريق.

مواجهات قوية في نهائي السلة

تمكن فريقا "ذو بيغ3" و"الكرة قبل كل شيء" من الوصول إلى نهائي كرة السلة 3×3 الذي أقيم مساء أمس، وتأهل " ذو بيغ 3" بفوزه في نصف النهائي مساء أول من أمس على "أليميد" 19-7، فيما فاز "الكرة قبل كل شيء" على فريق "الهيبة" 18-8.

وضمن منافسات الشباب، تأهل "جام بلاك ممباس إلى النهائي على حساب "أي دي أم أتش" بنتيجة 19-3 و"تريبل ثريت" على الشارقة 15-12.