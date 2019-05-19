دبي للتجزئة تتعاون مع يونيليفر لتوزيع الملابس على المحتاجين في الشهر الفضيل

أعلنت "دبي للتجزئة"، الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في "دبي القابضة"، عن تعاونها مع ’يونيليفر‘، العلامة الرائدة في المواد الاستهلاكية على مستوى العالم، ضمن حملة رمضانية تهدف إلى التبرّع بالملابس وتوزيعها على من يحتاجها.

وتأتي حملة "شارك بلمسة حب" بنسختها السنوية التاسعة كثمرة تضافر جهود "دبي للتجزئة" مع علامتي ’كومفورت‘ و’أومو‘ التجاريتين التابعتين لشركة ’يونيليفر‘، وتتيح للسياح وسكان الإمارات العربية المتحدة التبرّع بالملابس في صناديق تجميع مخصصة لهذا الغرض يجدونها في ست وجهات تابعة لشركة "دبي للتجزئة" هي؛ ’ جي بي آر ‘ و’باي أفينيو‘ و’باي سكوير‘ و"مركز مجمّع مدن" و"مركز مجمّع بوابة الخيل" و"مركز مجمّع شروق"، حيث سيتم تنظيفها باستخدام منتجات ’أومو‘ و’كومفورت‘ قبل أن يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيعها على المحتاجين.

هذا وتقوم حملة "شارك بلمسة حب" كل عام بجمع ما يقارب 200 ألف قطعة ملابس، وقد ساهمت صناديق التجميع الموجودة في وجهات "دبي للتجزئة" بحوالي 25 ألف قطعة ملابس للذكور والإناث في عام 2018 وحده.

يتطلّب إنتاج قميص قطني واحد استهلاك حوالي 2700 لتر من الماء، أي ما يعادل حاجة الفرد البالغ من مياه الشرب لثلاث سنوات، وتأتي مشاركة "دبي للتجزئة" في حملة "شارك بلمسة حب" تماشياً مع استراتيجيتها طويلة الأمد المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية التي ترفع شعار "المسؤولية البيئية والتشجيع على الاستدامة".

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وكجزءٍ من عملها المستمر الذي يركز على الاستدامة، تساهم "دبي للتجزئة" في رفع التوعية البيئية بهدف الحد من الأضرار البيئية ضمن محفظة المشاريع التي تديرها، كما تعمل مع المستأجرين والشركاء لنشر السياسات والخدمات والمنتجات المرتبطة بالاستدامة سعياً منها لتقليص كمية النفايات وحماية الموارد الطبيعية.