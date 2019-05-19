الامارات | «الصحة»: التركيز على بيئة العمل للممرضين والممرضات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التركيز على بيئة العمل للممرضين والممرضات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أخيراً، الملتقى الثالث لقيادة التمريض والقبالة، لتقييم وتحديث استراتيجية إدارة التمريض والخطة التشغيلية ذات الأهداف المحددة، التي سيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين مرتين سنوياً، حيث ناقشت الجلسات جعل المستشفيات صديقة للتمريض، والتركيز على بيئة العمل للممرضين والممرضات، من أجل تقديم رعاية صحية مستدامة ذات جودة عالية، إضافة إلى توفير الدعم المؤسساتي والإعلان عن الاستراتيجية المحدثة.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، إلى حرص الوزارة على إبراز أهمية مهنة التمريض، وزيادة استقطاب فئة المواطنين للانخراط في سلك التمريض، وإلقاء الضوء على نجاح مبادرات التمريض من خلال تعزيز مكانة وسمعة مهنة التمريض، ومتابعة التقييم المستمر والابتكار، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكد أهمية التقييم والمراجعة لقياس مبادرات التمريض الحالية، وتحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة إلى استعراض الفرص والتحديات لتحقيق الأهداف، مشيراً إلى أهمية دور قيادة التمريض والقبالة في الوزارة للإسهام في تحقيق الاستراتيجية الشاملة للوزارة والأجندة الوطنية.

ومن جانبها، أكدت مديرة إدارة التمريض في الوزارة، الدكتورة سمية محمد البلوشي، أن الهدف من مراجعة التخطيط هو المتابعة والتقييم، وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة والشركاء، من أجل التنفيذ الفعال لأفضل الممارسات، وإحداث التغيير والابتكار، حيثما كان ذلك ضرورياً، وتعزيز الإدراك العام لمهنة التمريض ومواجهة التحديات العالمية. وأوضحت أن قيادة التمريض بالوزارة ستعقد الدورات الخاصة بمراجعة الخطط الاستراتيجية، بشكل دوري، مرتين في السنة، للمتابعة والتواصل وضمان النجاح المستمر.