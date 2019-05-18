حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة حمد عبد الله بن غلطية الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، الذين قدموا لسموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومدراء الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة، والمستثمرين، وأبناء الجاليات العربية والأجنبية.

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وأعرب المهنئون عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة الإسلامية، راجين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفر الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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