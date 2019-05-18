بلدية دبي تلزم ببيان السعرات الحرارية على قائمة الاصناف الغذائية

أطلقت بلدية دبي تعميماً للمؤسسات الغذائية بدبي تلزمها ببيان السعرات الحرارية على قائمة كلّ الأغذية المقدمة والوجبات المحضرة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة الرامية لتعزيز التوعية بالقيمة التغذوية للوجبات التي يتناولها المستهلكون، وإلى تمكينهم من التعرف على المعلومات الخاصة بالأطعمة، لتكون أول جهة محلية تطبق ذلك.

وأكد سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن "بيان السعرات الحرارية على قائمة الأصناف الغذائية يدخل ضمن جهود البلدية لحياة صحية أفضل، كما تأتي تلك الجهود متوافقة مع الأجندة الوطنية للتغذية 2017 - 2021".

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وأشار إلى أن مبادرة بلدية دبي، تأتي لإلزام المؤسسات باتباع الشفافية الكاملة في توضيح السعرات الحرارية على كل الأغذية، لإعطاء المستهلكين إمكانية اختيار الأغذية التي تناسب وضعهم الصحي، كما تعتبر هذه المبادرة من المشاريع المبتكرة لبلدية دبي، إذ تعمل الدائرة من خلالها على تشجيع المطاعم لتوفير وجبات صحية وشهية للمستهلكين، تحقيقاً لرؤية بلدية دبي في تطوير مدينة سعيدة ومستدامة.