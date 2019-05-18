حاكم عجمان يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والوزراء والمسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة، للسلام على سموهما وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل.

واستقبل سموهما معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الذي قدم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والخير والبركات.

وتلقى سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، من معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وأعضاء المجلس والمدراء التنفيذين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الغرفة، وسعادة فاطمة محمد سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمنطقة.

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كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، التهاني من الشيوخ والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل وكبار المسؤولين وكبار رجال الدولة والمصرفيين والتجار والاقتصاديين والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك، معبرين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، فيما بادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين.