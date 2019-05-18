العلماء ضيوف رئيس الدولة يزورون واحة الكرامة

زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وعبدالرحمن سعيد الشامسي مدير إدارة الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واحة الكرامة ضمن زيارتهم للدولة خلال شهر رمضان المبارك.

واطلع الوفد خلال الزيارة على مرافق الواحة ومكوناتها، واستمع لشرح مفصل عن مدلولاتها التي تعكس القيم الأصيلة للشعب الإماراتي، المستمدة من فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، المتمثلة بالعطاء والتفاني والشجاعة والتضحية والتسامح والشهامة والولاء.

وتجول الوفد الضيف في أروقة ومرافق واحة الكرامة، مُبدياً إعجابه بالمعاني والقيم الراسخة التي يقوم عليها هذا الصرح الشامخ، مشيدين بفكرة نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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يشار إلى أن واحة الكرامة باتت مقصداً رئيساً للزوار والسائحين، ومعلماً وطنياً يحكي بكل فخر وشموخ قصص تضحيات أبطال أبناء الإمارات.