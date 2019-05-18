الإمارات تسير قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع

تواصل دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" تسيير قوافل المساعدات الإغاثية والإيوائية إلى المحافظات اليمنية.

فقد وصلت قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع اليوم، حاملة مواد غذائية وإيوائية وخياماً وفرشاً وأغطية وخزانات مياه وحمامات متنقلة لدعم غير القادرين من قاطنيها.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة و ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" على ما تقدمه من مساعدات غذائية وإنسانية كانوا بحاجة ماسة إليها، مؤكدين أن دولة الإمارات تقف إلى جانبهم في محنتهم سيراً على نهج العطاء والبذل وقوفاً إلى جانب الشقيق والصديق والذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ويواصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ضمن مسيرة الخير لدولة الإمارات.

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