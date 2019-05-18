الطقس غداً غائم وممطر

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً بوجه عام وممطراً على مناطق متفرقة، وتتكون السحب الركامية يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية .

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س خاصة مع السحب .

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والمد الثاني 01:26 الجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 08:16 .

أما بحر عمان فمتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند 10:35 والمد الثاني عند الساعة 21:45 الجزر الأول عند الساعة 16:17 والجزر الثاني 04:25. اقرأ أيضاً.. الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة

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