OPPO تطلق إعلاناً تلفزيونياً من وحي شهر رمضان المبارك يجمع التقاليد الأصيلة بالتقنيات المتطورة

في إطار سعيها لترسيخ تواجدها وحضورها في منطقة الشرق الأوسط، أطلقت OPPO، علامة الهواتف الذكية الرائدة عالمياً، أحدث إعلاناتها التلفزيونية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والذي يحث على تبني رسالة الشهر الفضيل عبر العمل الجماعي، فضلاً عن استعراض المميزات والإمكانيات الفوتوغرافية لسلسلة هواتفها الذكية OPPO Reno series التي تم إطلاقها مؤخراً.

وقد أبرزت OPPO عبر إطلاق هذا الإعلان التلفزيوني إدراكاً وفهماً لروح الشهر الفضيل، الأمر الذي سيعزز من وجودها في المنطقة.

ويروي الإعلان قصة صبي صغير يسعى لمشاركة أجواء شهر رمضان المبارك مع شقيقه رائد الفضاء الذي يقوم بمهمة. ولأن شهر رمضان يعتبر فترة مثالية للتآخي ومشاركة اللحظات الدافئة مع العائلة، يسعى الفتى إلى توجيه رسالة لأخيه في الفضاء فيكتب كلمة "معانا" بواسطة المصابيح على سطح المنزل، والتي يستطيع أخوه قراءتها بفضل إمكانيات التكبير المذهلة لهاتف OPPO Reno 10x Zoom الذكي.

يجمع إعلان OPPO التلفزيوني لهذا العام القيم العائلية التي يحتفي بها أهل المنطقة خلال شهر رمضان واستخدام التقنيات الحديثة للجمع بين الناس بغض النظر عن المسافة. وتسعى OPPO من خلال قصة رائد الفضاء إلى تسليط الضوء على مبادرات استكشاف الفضاء التي تقوم بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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وتعليقاً على الإعلان التلفزيوني، قال أندي شي، رئيس OPPO الشرق الأوسط: "نظراً لأن شهر رمضان المبارك يمثل وقتاً مثالياً لاجتماع العائلات والأصدقاء، سعينا لإنتاج إعلان تلفزيوني مميز من وحي أجواء الشهر الفضيل فضلاً عن تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز تواصلنا مع أحبائنا؛ ولفت النظر إلى العلاقة بين عادات وتقاليد الشعوب والتقنيات الحديثة. ولا شك أن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقاً بالغ الأهمية لنا في OPPO، إذ حرصنا على تعزيز تواجدنا فيه خلال العام الماضي. وفي إطار التزامنا تجاه سكان المنطقة، أردنا أن نشيد بروح الألفة التي تتجلى خلال الشهر الفضيل، حيث يحتفي هذا الإعلان القيم الأسرية والحب والتواصل".



وتتميز سلسلة هواتف OPPO Reno التي تم إطلاقها مؤخراً بتقنية تقريب فائق الوضوح تصل حتى 60 مرة وهيكل كاميرا ثلاثي العدسات يوفر للمستخدمين تجربة تصوير فوتوغرافي لا مثيل لها. وفي ظل تفوقها في مجال تقنيات التصوير عبر الهواتف الذكية، رسّخت OPPO عبر إطلاق هذه السلسلة مكانتها وتفوقها على باقي مصنعي الهواتف الذكية في العالم.

وكانت الشركة قد اختارت إمارة دبي لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno عالمياً وذلك باعتبار الإمارة تحتضن المقر الإقليمي للشركة التي وسعت مؤخراً نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، أبرمت الشركة شراكة مع العديد من مزودي خدمات الاتصال الإقليميين لتسهيل إطلاق شبكات الجيل الخامس للأجهزة المتحركة.