أوريس تطرح الإصدار المُطور لمحبي رياضة الغوص

قامت دار الساعات السويسرية "أوريس" بإطلاق إصدارها المحدود للمرة الأولى في الشرق الأوسط. يجمع إصدار أوريس دايف كنترول المحدود بين جمال التصميم والكفاءة العالية.

وتعود أوريس إلى أعماق البحار مع إصدار دايف كنترول - Dive Control المحدود، الذي يمثل تطوراً لساعة برودايفر- ProDiver عالية الأداء المصممة للغواصين المحترفين من صنع الشركة السويسرية المستقلة. تأتي الساعة في علبة قطرها 51 مللم مصنوعة من التيتانيوم درجة 2 خفيف الوزن ومغلفة بدي إل سي باللون الأسود.

تحتوي الساعة على نظام أمان التناوب المسجل ببراءة اختراع لأوريس، أوRSS ، وهو جهاز أوريس رئيسي يقوم بإحكام الحافة الدوارة أحادية الاتجاه في مكانها أثناء الغوص. كما تحتوي الساعة الجديدة على عداد كرونوغراف مدته 60 دقيقة عند الساعة 12 تماماً، مع تفاصيل أساسية بلون أصفر واضح. وستتوفر الساعة في إصدار محدود من 500 قطعة فقط.

مصممة للمحترفين

تم تطوير إصدار أوريس دايف كنترول المحدود بالشراكة مع رومان فريشنيشت، وهو غواص تجاري سويسري يقضي حياته العملية في الأعماق تحت الماء، لخدمة صناعة الغواصات البحرية. وبالتعاون مع رومان، قامت أوريس بتطوير نظام أمان التناوب، أو نظامRSS ، الحاصل على براءة اختراع، والذي يوجد في ساعات ProDiver ومصمم لإحكام حافة الغوص بالساعة في مكانها بأمان أثناء الغطس. لقد أصبح هذا الجهاز المبتكر من أجهزة أوريس الرئيسية.

تحتوي الساعة على عدد من الميزات التي تميزها عن ساعات الغواص القياسية. أولاً، تأتي الساعة في علبة كبيرة الحجم قطرها 51 مللم مصنوعة من التيتانيوم درجة 2 الخفيف الوزن والمصنوع المغلف بمادة DLC سوداء، ويمكنها مقاومة تسرب المياه حتى عمق 100 بار (1000 متر). في الاختبارات، قام مهندسو "أوريس" بالفعل باختبار الضغط على إصدار دايف كونترول المحدود حتى 125 بار للتأكد من قدرتها على العمل في أحلك الظروف.

ولزيادة الوضوح لأقصى حد، يأتي الميناء كبيرًا أيضًا. تحتوي الحافة، التي يتممها نظام RSS، على حلقة علوية من السيراميك مقاومة للذبول. كما تم حشو العقارب، علامات الساعات ومؤشر الصفر على الحافة بمادة سوبرلومينوفا -Super-LumiNova®. استخدم مصممو أوريس تفاصيل صفراء عالية التباين لإبراز المعلومات المهمة لأن اللون الأصفر هو أحد الألوان الأكثر وضوحاً تحت الماء.

كما تحتوي الساعة على صمام فرار هليوم أوتوماتيك، وهو جهاز مفيد لـ "رومان" وزملائه الذين يعيشون في جو الهيليوكس أثناء الغوص. تكون ذرات الهليوم أصغر من ذرات الأكسجين ويمكنها دخول الساعة. وبدون صمام الفرار لإطلاق هذه الجسيمات، يمكنها أن تُتلف الساعة بمجرد وصول الغطاس إلى ضغط الهواء العادي مرة أخرى.

السلامة تأتي في المقام الأول

يقول رومان فريشنيشت: "في الشركات التي أعمل بها، تحظى معايير السلامة بأهمية كبيرة كما تكون المعدات موثوقة للغاية. لقد أصبح الغوص التجاري واحداً من أكثر المهن التي تهتم بالسلامة في العالم".

قد يكون من الصعب فهم ذلك بالنسبة لنا نحن الذين نعمل علىterra firma ، ولكن عندما يتعلق الأمر بعمله، فإن رومان لا يتعامل مع أنصاف اليقين.

سلامة كل عضو في فريق الغوص هو الأمر الأهم. معداتهم حديثة، مصممة للحفاظ على سلامتهم في الظروف القاسية ويتم صيانتها بانتظام لضمان عملها بشكل موثوق.

طبق رومان نفس الصرامة لتطوير ميزة أوريس ProDiver الرئيسية، وهي نظام أمان التناوب. عملت أوريس مع رومان على مدى عامين من التطوير لتقديم حافة دوارة أحادية الاتجاه (جهاز يستخدم لقياس وقت الغوص) يمكن إحكامه في مكانه بشكل آمن أثناء الغطس. قياس وإدارة الوقت في كل مناحي الغوص يعدّ من الأهمية بمكان، حيث لا يوجد مجال للخطأ. ومن خلال إحكام الحافة في مكانها، يمكن لرومان التأكد بالضبط من مقدار ما تبقى له من الوقت في غوصه.

وقد حصلت أوريس على براءة اختراع لهذا الابتكار وتعد ساعة أوريس برودايفر ProDiver الساعة الوحيدة في العالم التي تحمل هذه الوظيفة. يوضح رومان قائلا: "الحافة الدوارة أحادية الاتجاه أداة رائعة، ولكن إذا لم تتحرك بمجرد إصلاحها، فإنها تمنح الغواص مزيداً من راحة البال فيما يتعلق بحساب وقت الغوص".

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الساعة بحركة كرونوغراف أوتوماتيك سويسرية الصنع تحتوي على الثواني المركزية، عقارب كرونوغراف الـ 30 دقيقة والـ 12 ساعة. يحتوي عداد كرونوغراف الـ 30 دقيقة على عداد أصفر يمكن قراءته على نطاق أصفر، ويمتد إلى عرض 60 دقيقة كاملة. بهذه الطريقة يمكن تحاشي أخطاء القراءة وكذلك أخطاء الحساب وبالتالي زيادة السلامة. بالنسبة للغواص المحترف، هذا هو بالضبط ما يأتي في المقاوم الأول.

إصدار أوريس دايف كنترول المحدود

المرجع: 01 774 7727 7784-Set

إصدار محدود من 500 قطعة

العلبة:

المادة: علبة متعددة القطع من التيتانيوم درجة 2، بطانة DLC سوداء، حلقة علوية من السيراميك بنطاق للدقائق

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الحجم: 51.00 مللم،2.008 بوصة

الزجاج العلوي: كريستال زفير، مقبب على كلا الجانبين، بطانة مضادة للانعكاس في الداخل

ظهر العلبة: تيتانيوم، بطانة DLC سوداء، ملولب، زخارف/ علامات خاصة

الأجهزة التشغيلية: تاج أمان ملولب من الفولاذ المقاوم للصدأ ومكابس ملولبة، صمام هليوم أوتوماتيك، بطانة DLC سوداء

مقاومة تسرب المياه: 100 بار/ 1000 متر

اتساع القرن الداخلي: 26 مللم

الحركة:

الرقم: أوريس عيار 774، قاعدة SW 500

الأبعاد: القطر 30.00 مللم،13 1/4’’’

الوظائف: عقارب مركزية للساعات، الدقائق وكرونوغراف 4/1 ثانية، 3 ميناءات فرعية للثواني المستمرة، عدادات 30 دقيقة و12 ساعة، نافذة التاريخ، مصحح التاريخ، جهاز ضبط الوقت الجيد وثواني التوقف

التعبئة: تعبئة أوتوماتيك، بدوار أحمر

احتياطي الطاقة: 48 ساعة

الاهتزازات: 4 هرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)

الأحجار: 25

الميناء

التصميم: ميناء أسود بعينة الموج

مادة مضيئة: سوبرلومينوفا الأرقام والعقارب

العلامات: مطبقة

الحزام: حزام أسود منن المطاط، مشبك طي تيتانيوم ببطانة DLC سوداء ونظام تمديد سريع الضبط

أخرى: علبة تقديم مضادة ضد الماء، حزام مطاط إضافي، وأدوات احترافية لتغيير الأحزمة