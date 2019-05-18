ريكسوس شرم الشيخ يقدم عروض استجمام مميزة في "ريكسوس رويال سبا"

يحتاج الإنسان إلى الاسترخاء والاستجمام وإعادة السلام الداخلي للجسد والعقل والروح، حفاظًا على صحة البدن وسلامته. وتلبيةً لذلك، يقدم منتجع ريكسوس شرم الشيخ لضيوفه عروض استجمام رائعة، من موقعه المميز على ساحل خليج نبق الساحر، وبإطلالته الخلابة على شاطئ البحر الأحمر.

فمن خلال باقة الاستجمام المقدمة ضمن مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي، يمكن للضيوف الاستمتاع بأحد جلسات التدليك الرياضي، التي تعد مثالية للحد من توتر العضلات واستعادة توازن الهيكل العضلي. بالإضافة إلى جلسات التدليك بواسطة الزيوت العطرية، التي تجمع ما بين الزيوت العطرية الأساسية المستخلصة من خشب الورود الحلو، وتقنيات التدليك الخاصة المريحة للأعصاب. علاوةً على ما سبق، يحصل الضيوف على خصم بنسبة 10% على كافة الجلسات العلاجية، وباقات الاستجمام المتوفرة لدى "ريكسوس رويال سبا" إلى جانب إمكانية الانتفاع اللامحدودة من الحمام التركي التقليدي والساونا والجاكوزي طيلة فترة الإقامة.

كما توفر الباقة تجارب VIP مذهلة، حيث يتم الترحيب بالأزواج والضيوف ترحيبًا ملوكيًا، مع خدمة توصيل من المطار، وإضافات مميزة كسلة الفاكهة والحلويات التي تكون في انتظار النزلاء لدى وصولهم إلى غرفهم، والميني بار المملوء بكافة أنواع المشروبات وتتم إعادة تعبئته يوميًا بالمجان.

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وقال السيد سيركان حسنبيه، المدير العام لريكسوس شرم الشيخ معلقًا بهذا الصدد: " يفخر ريكسوس شرم الشيخ ذو الفخامة الفريدة من نوعها، بكافة تجهيزاته التي تضمن استمتاع الضيوف بالخصوصية والهدوء والراحة والرفاهية. ابتداءً من المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط به من كل جانب، وحتى الخدمات والمرافق المميزة ذات المستوى الرفيع. علاوة على ذلك، يوفر مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي، جميع وسائل الراحة التي يمكن تخيلها للضيوف الساعين للحصول على أفضل ما يمكن من خيارات الترفيه والرياضة والمطاعم".

يتمتع ريكسوس شرم الشيخ بموقع استراتيجي رائع ذو إطلالة خلابة على خليج العقبة و جزيرة تيران، ويعد ثامن أفضل المنتجعات في العالم وفق تصنيف تريب أدفايزر المرموق.