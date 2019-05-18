برنامج "قضايا راهنة" مع سامي قاسمي وروبير النخل على قناة سكاي نيوز عربية

تقدم سكاي نيوز عربية لمشاهديها في العالم العربي خلال شهر رمضان البرنامج الحواري الجديد "قضايا راهنة"، والذي يعالج الأحداث الهامة من عدة زوايا من خلال نقاش مباشر وتحليل في العمق مع نخبة من الاختصاصيين والمحللين السياسيين يقدمها لكم كل من مقدمي سكاي نيوز عربية الإعلاميين سامي قاسمي وروبير النخل. وتتناول حلقة مساء يوم الأحد 19 مايو المشهد الليبي الراهن والخلافات الدولية بشأن النزاع فيه. ويستضيف البرنامج من القاهرة رئيس تحرير صحيفة أخبار الحدث الليبية محمود المصراتي ليناقش سبب عجز المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن وضع نهاية للفوضى التي تعيشها ليبيا، وماهي أولويات هذه الحكومات فيما يتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية من الأراضي الليبية. وتنتقل الحلقة بالمشاهدين إلى قراءة واضحة للوضع في مدينة إدلب السورية، مع نقاش مع الخبير العسكري والاستراتيجي إسماعيل أيوب من العاصمة الأردنية عن ماهية الأحداث المترتبة على خرق اتفاق خفض التصعيد بين القوات العسكرية على الأرض، وما هو مستقبل المدنيين في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الأطراف المتنازعة. وتتعرض الحلقة في ختامها إلى تقرير منظمة الصحة العالمية المتعلق بشأن استخدام صور وتسجيلات للأطفال ضمن التغطيات الإخبارية والإعلامية للشبكات التلفزيونية ومدى تأثيرها على مصداقية الأخبار وتكوين النسيج الاجتماعي العربي، وذلك ضمن نقاش مباشر مع أصحاب الاختصاص.

يبدأ عرض حلقة برنامج "قضايا راهنة" يوم الأحد الموافق 19 مايو في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الإمارات 4:15 بتوقيت السعودية، كما يعاد عرض الحلقة الساعة 7:15 صباحاً يوم الثلاثاء ليتمكن المشاهدين من متابعة ما فاتهم من حلقات البرنامج.

ويستمر عرض البرنامج مع العديد من الضيوف والمواضيع المختلفة على مدار الأسبوع في نفس التوقيت.