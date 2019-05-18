تغييرات إدارية هامة في الخطوط الجوية السريلانكية

أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية، الناقل الوطني لسريلانكا وعضو تحالف وان ورلدالمرموق، وفي إطار سعيها نحو تطبيق خططها الاستراتيجية، عن تعيين جوشوا باستوس مسؤولاً تجاريًا و شاميندا ساماراويرا رئيسًا مالياً للشركة.

تم اختيار فريق العمل الجديد من أصحاب الخبرات، يتمتع باستوس بخبرة دولية تزيد على العشرين عاماً في مجال الطيران. وقد شغل العديد من المناصب الرئيسية في عدد من المؤسسات الرائدة مثل الخطوط الجوية الأمريكية، سبيريت ايرلاينز، خطوط جنوب أفريقيا الجوية، تايجر إيروايز، سابر ايرلاين سوليوشنز، الخطوط الجوية صافي، كيه بي إم جي. كان يعمل في لوحة المصوت الشبكي ولجنة الاستشارات لإدارة الإيرادات في تحالف ستار أثناء فترة عمله في خطوط جنوب إفريقيا الجوية.

حصل باستوس على درجة البكالوريوس في الرياضيات وشهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي. كما قام السيد بوستوس بتدريس فصول التعليم المستمر في جامعة فلوريدا أتلانتيك ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

من ناحية أخرى، يتمتع ساماراويرا، المسؤول المالي الأول، بخبرة مؤسسية رفيعة المستوى تمتد لأكثر من 15 عامًا في العديد من الصناعات بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، البنوك والملاحة. تقلد مناصب رئيسية في عدد من الشركات الرائدة مثل اتصالات لانكا (الخاصة) المحدودة، شركة سيلان توباكو المحدودة، وشركة ديالوج أكسياتا بي. إل. سي، ونافتيك أمريكا الشمالية.

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حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والإتصالات من جامعة موراتوا والعديد من درجات الماجستير من جامعة ولاية نورث داكوتا، كما أنه عضو في حساب تشارترد للإدارة العالمية (الولايات المتحدة الأمريكية) وزميل في معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (المملكة المتحدة).

تتبع شركة الطيران إجراءً صارمًا في التعيين لا يأخذ في الاعتبار مؤهلات الفرد فحسب، بل أيضًا سجله وسلوكه الوظيفي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوظيف المواطنين الأجانب، حيث يتوجب الحصول على التصريح اللازم من السلطات الأجنبية المعنية قبل التعيين.

يسر الخطوط الجوية السريلانكية ضم كل من السيد بوستوس والسيد ساماراويرا إلى فريقها الإداري، وهي على ثقة تامة بأن خبرتهم وريادتهم ستكون حيوية لجعل الناقل الوطني شركة نمو من الناحية المالية في السنوات القادمة