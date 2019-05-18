الامارات | ظهور القمر الأزرق في سماء الامارات

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور القمر الأزرق في سماء الامارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان ان يشرق القمر "البدر" مساء غدا 14 رمضان وهو ما يطلق عليه القمر الازرق، موضحا ان تسميته بالازرق تعود الى فلكلور المزارعين في امريكا الشمالية و شمال غرب اوروبا.

وأوضح ان القمر الأزرق أو البدر الأزرق مصطلح يستخدم للإشارة إلى إكتمال إضافي للقمر ،او إكتمال ثالث بدر للقمر في الفصل من فصول السنة المكون من أربع اكتمالات للقمر. أو عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين "قمرين كاملين" يطلق على تلك الظاهرة تسمية "البدر الأزرق".

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وذكر انه حسب المفهوم الاول للقمر الازرق فان الفصل له ثلاثة أشهر فمن الطبيعي أن يظهر القمر البدر فيه 3 مرات، لكن قد يظهر القمر البدر أحيانا 4 مرات مثل فصل الربيع هذا، ففيه اربع حالات يظهر في القمر البدر و هذه الحالة الثالثة ويطلق عليها القمر الازرق.

أما المفهوم الاخر للقمر الازرق فهو عندما يظهر القمر البدر مرتين في شهر ميلادي واحد.

فاذا ظهر البدر في بداية الشهر الميلادي (اول يومين منه) فانه قد يظهر ايضا في اخر الشهر الميلادي ( آخر يومين منه ) و الاخر هو البدر الازرق ، ولا تتكرر هذه الحالة الا بعد مرور ما يقارب سنتين ونصف.