الامارات | ضبط 18 متسولا استعطفوا الصائمين أمام المساجد والمراكز التجارية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 متسولا استعطفوا الصائمين أمام المساجد والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت فرق البحث والتحري في شرطة رأس الخيمة 18 متسولا منذ بداية شهر رمضان وحتى أمس، ضمن حملة كافح التسول وساعد من يستحق التي تطلقها إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة سنوياً خلال الشهر رمضان بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة الشاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التسول على أفراد المجتمع.

وقال نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العميد عبد الله علي منخس، إن فرق البحث والتحرّي في شرطة رأس الخيمة، ضبطت 18 متسوّلا منذ مطلع شهر رمضان حتى أمس، ولفت إلى أن فرق البحث والتحرّي، تعمل على مراقبة المتسولين ليلاً ونهاراً، خاصةً أثناء ممارسة نشاطهم باستعطاف المارة في الطرق والأسواق وأمام المساجد وغيرها من المناطق الحيوية التي يتواجد فيها الجمهور، للتأكد من مدى امتهانهم للتسوّل، وعليه يتم ضبطهم والتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأضاف منخس أنه يجب على الجمهور توجيه الصدقات من المال والمساعدات العينية إلى الجمعيات الخيرية المعنية والمفوّضة بسد حاجات المحتاجين وكفّهم عن السؤال والتسوّل حفاظاً على حفظ مال الفقراء ووصول الصدقات والزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والأيتام والأرامل لأن المتسول يأخذ حق المستحق.

وأوضح أنه يجب الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره من الآثار الناجمة عن التسوّل، منها تعطل إنتاجية المجتمع بسبب تفشي الكسل والبطالة وتفشي النصب والاحتيال لذلك يجب الحد من ظاهرة التسول التي لا تليق بالمستوى الحضاري للدولة.