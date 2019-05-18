الامارات | يستأجر سيارة بـ 100 درهم ويرتكب مخالفات بـ 31 ألفاً ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن يستأجر سيارة بـ 100 درهم ويرتكب مخالفات بـ 31 ألفاً ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت محكمة أبوظبي المدنية، حجز قضية شاب متهم بتأجير سيارة والامتناع عن تسديد قيمة الإيجار والمخالفات المرورية المتسبب فيها، للنطق بالحكم في جلسة 26 مايو الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب خليجي بتأخير سداد المبلغ المستحق عن إيجار سيارة ظلت في حيازته لمدة 30 يوماً، فيما أقامت شركة تأجير السيارات دعوى قضائية طالبت فيها إلزام المتهم بدفع 44 ألف و700 درهم مع الفوائد القانونية وقدرها 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد الفعلي.

Advertisements

وخلال الجلسة أفاد دفاع شركة تأجير السيارات، المحامي سعود بالحاج الحاضر، بأن الشاب استأجر سيارة من موكلته المعنية بتأجير السيارات، بقيمة إيجاريه يومية 100 درهم وعند طلب السيارة من المتهم في حينه لم يقم بإعادتها، ولم يدفع إجمالي المبلغ المستحقة عليه والبالغ 3 ألاف درهم، فضلاً عن تبديده المركبة المسلمة له على سبيل الإيجار بأن اختلسها لنفسه إضرار بالجهة الشاكية.

وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لمواد الإحالة الواردة في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، حيث قضت المحكمة الجزائية بإدانة المتهم وعاقبته بغرامة الفين درهم، مع حفظ الحق المدني والزامة بالمصاريف الجنائية.

وأمام المحكمة المدنية سلم المحامي سعود بالحاج هيئة المحكمة قائمة بالمطالبات تضمنت إلزام الشاب بان يؤدي للشركة صاحب السيارة المستأجرة، مبلغ 31 ألف و700 درهم قيمة المخالفات المسددة من شركة عن السيارة المستأجرة من المتهم، وإلزام المتهم بان يؤدي للشركة مبلغ 3 ألاف درهم قيمة الإيجار المستحقة عن السيارة وإلزامه بأن يؤدي للشركة تعويض مدني قدره 10 الاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي تسبب فيها للشركة، لتقرر المحكمة تحديد يوم26 من الشهر الجاري، موعداً للنطق في الحكم.