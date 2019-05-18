حمدان بن راشد يطلع على انجازات حملة قلوب رحيمة بمصر

اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية على تقرير بشأن إنجازات حملة قلوب رحيمة التي أطلقها سموه في مصر عام 2016 ،والتي تشمل عدة أنشطة ومشاريع خيرية وإنسانية في محافظات الوجه القبلي ومؤتمرات بجامعات مصرية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه الدكتور صلاح الجعفراوي ممثل هيئة آل مكتوم الخيرية في مصر.

وقال سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وجه باستمرار الحملة ووعد بزيادة دعمها خلال الفترة القادمة لتنفيذ المزيد من المشاريع الخيرية انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.

وأوضح صلاح الجعفراوي خلال استعراضه التقرير، أنه تم توزيع 50 ألف سلة غذائية في رمضان منها 5 آلاف سلة خلال رمضان الحالي تتضمن السلة الواحدة مواد غذائية تكفى أسرة من ستة أفراد طوال شهر رمضان وتوزيع اللحوم في عيد الأضحى واستفاد منها 10 آلاف عائلة خلال ثلاث سنوات ويتوقع أن تستفيد منها 1500 عائلة في عيد الأضحى المقبل.

ونوه إلى أن حملة قلوب رحيمة أنهت خصومات ثأرية بين 30 عائلة منذ انطلاق الحملة وإرسال أشخاص من كل عائلة لأداء العمرة على نفقة هيئة آل مكتوم الخيرية إلى جانب تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة لصالح عائلات متعففة استفاد منها 500 أسرة وشملت توزيع ماكينات خياطة ورؤس مواش.

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وأشار إلى الاتفاق مع معالي اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على إقامة 360 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام اعتباراً من شهر يونيو القادم بمعدل 30 مشروعاً شهرياً.

وأوضح صلاح الجعفراوي أنه تم ضمن الحملة أيضا تسديد ديون 120 حالة من الغارمات على خمس مراحل وتنفيذ مشروع التدفئة وتوزيع الأغطية واستفاد منها حوالي 2000 أسرة خلال ثلاث سنوات.

وقال إن حملة قلوب رحيمة شملت رعاية عشرة مؤتمرات علمية لعدة جامعات تضمنت جامعات القاهرة والفيوم وجنوب الوادي وأسيوط والأسكندرية أبرزها مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية ونظمته الجمعية العربية للحضارة و العلوم الإسلامية في مصر على أن ينظم المؤتمر القادم في تونس خلال أكتوبر المقبل.

وأضاف أن من بين مشاريع الحملة توزيع 3000 زي مدرسي في محافظات الوجه القبلي "صعيد مصر" إلى جانب توزيع ملابس العيد على الأيتام.

ووجه الدكتور صلاح الجعفراوي الشكر والتقدير نيابة عن المستفيدين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعى هيئة آل مكتوم ودعواتهم أن يجزيه الله عز وجل عنهم خير الجزاء .

ونقل إلى سموه كذلك تحيات معالي اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ومعالي اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ومعالي المستشار مصطفى الهم محافظ محافظ الأقصر ودعوتهم لسموه لزيارة هذه المحافظات معربين عن تقديرهم البالغ لسموه على توجيهه بإطلاق حملة قلوب رحيمة التي بموجبها نفذت الهيئة مشاريع خيرية وإنسانية وتنموية في المحافظات الثلاث .