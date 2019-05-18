"المسعود" تنظم الإفطار الرمضاني وتكرّم موظفيها ضمن برنامج "جوائز نجوم المسعود" .







استضافت مجموعة "المسعود" بنجاح الإفطار الرمضاني السنوي الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون بإمارة أبوظبي، حيث تمّ إطلاق النسخة الأولى من برنامج "جوائز نجوم المسعود"، وهو برنامج يهدف إلى تكريم الموظفين المميّزين ضمن مختلف فئات الجائزة. ولقد عملت مجموعة المسعود كفريق عمل لتطوير فهم عميق للسوق وتقديم منتجات وخدمات وعمليات ذات جودة عالية مطابقة لأعلى المعايير المهنية بهدف تحقيق رضا العملاء. وتكمن اهميّة تنظيم الإفطار السنوي في تعزيز العلاقات بين الموظفين وبناء بيئة عمل سليمة وترسيخ ثقافة الريادة والتحفيز. وحضر الإفطار كل من خليفة المسعود، عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود، وروبرت شوارتز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المسعود، إلى جانب 1000 موظفاً من مختلف الأقسام.

نبذة عن المسعود:

المسعود هي مجموعة شركات خاصة يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها الاقتصادية والتجارية. نحن نعمل مع شركائنا وشراكاتنا على امتداد 18 قطاعاً مختلفاً في السوق، ويتمثل هدفنا الرئيسي في تحقيق النمو من خلال الفهم المتعمق للسوق واحتياجاته، والحرص على تقديم أجود المنتجات والخدمات من أجل تحقيق غاية قصوى وهي رضا العملاء.

وقد أصبحت مجموعتنا، منذ انطلاقها كمؤسسة تجارية صغيرة قبل ما يربو على 50 عاماً، واحدة من أكبر المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية المتكاملة في الشرق الأوسط. وتفخر شركة المسعود كونها أول شركة مسجلة في السجل التجاري لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وقد تطورت منذ تأسيسها لتصبح شركة تجارية رائدة في قطاعات رئيسية مثل السيارات والهندسة والطاقة والممتلكات والبيع بالتجزئة.