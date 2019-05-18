أسكوت العالمية للفنادق تستعد لافتتاح أول فنادقها في كازاخستان

أعلنت شركة ’أسكوت‘ المحدودة، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تسجيل حضورها الأول في سوق قطاع الضيافة في آسيا الوسطى بإطلاق فندق ’سومرست سيتي سنتر أتيراو‘، أول مشاريع الشقق الفندقية التابعة للمجموعة في جمهورية كازاخستان.

هذا وتعد جمهورية كازاخستان تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، كما أنها تعتبر من الدول الرئيسية المنتجة للنفط وغيره من الموارد الهيدروكربونية، وتشكل كازاخستان أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، إذ تساهم في أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما تحتل المرتبة 36 عالمياً ضمن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن "مجموعة البنك الدولي"، وهو ما يمثل ضعف متوسط المعدّل الإقليمي، وتسعى الدولة أيضاً إلى تنويع اقتصادها من خلال توفير مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في عددٍ من القطاعات الرئيسية ، ومنها التصنيع والصناعات الزراعية والخدمات المالية والكيماويات والتعدين، والطاقة البديلة والتكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات الرقمية.

وتُعرف مدينة أتيراو، التي تقع بين قارتي أوروبا وآسيا، بعاصمة النفط والطاقة في كازاخستان؛ حيث تحتضن العديد من أهم شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك ’شيفرون‘ و’رويال داتش شل‘ و’أجيب كي سي أو‘ و’إكسون موبيل‘، وتأتي الغالبية العظمى من الطلب على الإقامات الفندقية الطويلة في المدينة من المغتربين الذين يعملون ضمن مشاريع قطاع النفط والغاز.

وفي معرض تعليقه على هذا التوسع، قال توماس وي، المدير العام لعلامة ’أسكوت‘ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند: "يسعدنا توقيع العقد مع ’كي جي للشقق الفندقية‘ لتطوير فندق ’سومرست سيتي سنتر أتيراو‘ وافتتاحه في النصف الأول من عام 2020، حيث سيساهم الفندق الجديد في تلبية الطلب المتزايد على الإقامات ضمن فنادق العلامات العالمية في مدينة أتيراو التي تعد أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في كازاخستان، فضلاً عن كونها مدينةً حديثة ومزدهرة تتمتع ببنية تحتية سريعة التطور ومزيجٍ غني من الثقافة الأوروبية والآسيوية، ويوفر نقص العرض الحالي في مجال خدمات مساكن الإقامة الطويلة للمسافرين من رجال الأعمال، الذين يرغبون بالإقامة في مركز المدينة، فرصةً رائعةً لمجموعة ’أسكوت‘ لدخول هذا السوق وافتتاح مجمّع تابع لعلامتنا ’سومرست‘ المتخصصة بالشقق الفندقية والحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة".

وسيشغل ’سومرست سيتي سنتر أتيراو‘ موقعاً مركزياً رئيسياً على الجانب الأوروبي من مدينة أتيراو بالقرب من نهر الأورال؛ وعلى مسافة قريبة سيراً على الأقدام من مواقع أهم الشركات والمطاعم الشهيرة والمحلات التجارية في وسط المدينة، ويمتاز المجمع السكني الجديد، الذي يتألف من 11 طابقاً، بإطلالاتٍ ساحرة وبقربه من شارع ساتباييف الحيوي ومركز ’بيزار مول‘ التجاري، إضافةً إلى ذلك، تحتضن المنطقة المجاورة العديد من الشركات المحلية والعالمية، بينما يبعد مطار أتيراو الدولي عن موقع الفندق الجديد مسافة 15 دقيقة فقط بالسيارة.

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وسيوفر مجمع الشقق الفندقية المخدّمة، حين يصل إلى طاقته التشغيلية الكاملة، 147 وحدة فندقية راقية، وتضم مساحات الاستوديو والشقق الفندقية المؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف، بينما تشمل مرافق الضيوف صالةً مخصصةً للمقيمين وحوض سباحة داخلي وحماماً تركياً وساونا وغرف بخار وصالة رياضية.

ومن جانبه، قال تيلزهان بالزيجيتوف، الرئيس التنفيذي لشركة ’كولساريجاز‘، الجهة المالكة لأسهم العقار: "نتطلع قدماً إلى العمل مع مجموعة ’أسكوت‘ بهدف تعزيز عروض الضيافة التي تقدمها أتيراو، ونتشرف بالتعاون مع هذه الشركة الرائدة في أول مشاريعها في آسيا الوسطى، والذي سيتيح لنا الفرصة لتعزيز محفظة أعمالنا في جمهورية كازاخستان المزدهرة، حيث نركز حالياً على أعمال الصيانة والتركيب".

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة ’أسكوت‘ تعمل على تعزيز خططها التوسعية في العالم، وتهدف إلى مضاعفة محفظة عقاراتها لتصل إلى 160 ألف وحدة حول العالم بحلول عام 2023 عبر عقد التحالفات الاستراتيجية؛ وإبرام عقود الإدارة والامتيازات والاستثمارات، وتمتد أعمال المجموعة العالمية حالياً لتشمل أكثر 170 مدينة في 30 دولة، كما حققت العلامة نجاحاً ومكانة رائدة مستحقة في القطاع نتيجة حضورها المتنامي في المنطقة، إلى جانب عروض الضيافة الفاخرة التي تقدمها، حيث نالت الشركة الرائدة في تشغيل الوحدات السكنية المُخدّمة جائزة "العلامة التجارية الرائدة للشقق الفندقية" للعام الثالث على التوالي ضمن ’جوائز السفر العالمي 2019‘.